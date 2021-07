Lisa Jackson assure qu'Apple est un exemple pour la protection de l'environnement

Lisa Jackson la vice-présidente de l'environnement, politiques et des initiatives sociales d'Apple a discuté avec... Arnold Schwarzenegger de l'environnement dans une interview ! La rencontre a eu lieu lors du Sommet mondial autrichien, connaissant l'importance qu'accorde l'acteur des films Terminator à l'environnement, Jackson n'a pas hésité à mettre en avant le combat d'Apple pour la protection de notre planète.

Les déclarations de Lisa Jackson

Au cours de ces dernières années, Apple a pris énormément de décisions pour réduire son empreinte carbone, de nouvelles stratégies ont été utilisées comme :

Les énergies propres pour fabriquer ses produits

Des produits qui consomment moins d'énergie

Des data center, Apple Store et bureaux 100% alimentés par les énergies renouvelables

Des retraits d'accessoires (adaptateur secteur) pour réduire la production

L'utilisation d'aluminium recyclé pour la fabrication des produits

Le recyclage des vieux iPhone

Tous ces changements majeurs ont été dirigés et supervisés par la vice-présidente Lisa Jackson qui se trouve aussi être la porte-parole des efforts d'Apple pour protéger l'environnement.

Dans une interview avec Arnold Schwarzenegger, Jackson a mis en avant le plan développement durable d'Apple.

Elle a expliqué que l'entreprise essaie par tous les moyens de "prêcher l'exemple" et d'inciter les autres grands groupes à faire de même pour préserver la planète.

La vice-présidente a aussi rappelé qu'Apple a motivé 110 de ses fournisseurs à rejoindre son programme de protection de l'environnement en investissant dans l'énergie renouvelable pour les installations qui permettent la fabrication des composants dans les produits Apple.

La raison pour laquelle ils sont prêts à le faire est qu'ils savent qu'Apple, en tant qu'entreprise, a l'expérience et l'a fait. Et nous avons promis d'être à leurs côtés, avec le savoir-faire - et parfois le financement - pour faire en sorte que le passage à l'énergie propre soit bénéfique pour leur entreprise.

Selon la déclaration de Lisa Jackson, l'une des priorités d'Apple à l'heure actuelle, c'est de se séparer définitivement de l'extraction des ressources de la terre pour fabriquer des iPhone, iPad, Mac... Apple ne veut plus aucun élément nouvellement miné, si cet objectif est encore loin d'être acquis, Jackson explique que grâce à l'innovation et l'investissement dans la recherche et le développement, de nouvelles solutions vont être trouvées très rapidement.

À côté d'un Arnold Schwarzenegger impressionné par cette ambition de faire mieux pour l'environnement, Jackson a déclaré :

Apple est heureuse d'assumer le rôle de chef de file dans ce domaine, mais il nous incombe à tous de permettre la réutilisation et le recyclage des matériaux, car nous n'avons qu'une seule planète et un seul ensemble de ressources - nous devons donc tous en faire l'usage le plus efficace et le plus pratique possible !

Apple propose un résumé complet de toutes les actions environnementales réalisées jusqu'à aujourd'hui.



