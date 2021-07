iPhone 13 : enfin la charge sans fil inversée ?

Corentin Ruffin

Comme vous le savez, la présentation et la sortie de la nouvelle gamme d'iPhone approchent à grands pas, puisque c'est cet automne que la Pomme devrait introduire l'iPhone 13. Plus on se rapproche de la date, plus les informations et rumeurs voient le jour sur Internet...

Aujourd'hui, c'est une nouvelle rumeur qui provient de Max Weinbach (via EverythingApplePro) et qui affirme que la Pomme aurait prévu d'inclure une bobine de charge sans fil "légèrement plus grande" dans le nouveau smartphone. Enfin l'arrivée de la charge sans fil inversée ?

L'iPhone 13 embarquerait une bobine de charge sans fil plus grande

Selon la nouvelle rumeur provenant de Max Weinbach, Apple prévoit d'agrandir la bobine de charge sans fil physique de l'iPhone 13. Cette augmentation, outre une meilleure gestion de la chaleur et une puissance plus élevée, pourrait permettre l'arrivée de la charge sans fil inversée.



Ainsi, les utilisateurs pourraient charger les appareils compatibles avec le chargement sans fil en les plaçant à l'arrière de l'iPhone‌. Une surprise, quand on sait que Mark Gurman de Bloomberg annonçait en février qu'il était peu probable que les capacités de charge sans fil inversée arrivent sur l'iPhone dans un "avenir proche".



La raison est simple, cette fonctionnalité est énergivore et ne serait pas faite pour un téléphone. Apple l’avait annulée sur l’iPhone 12 pour ces raisons.