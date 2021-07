Le développement de la conduite autonome est très compliqué selon Elon Musk

Tesla est aujourd'hui le constructeur automobile qui possède la conduite autonome la plus avancée dans le monde, pour en arriver à un tel exploit, les ingénieurs et développeurs de l'entreprise ont dû travailler très dur. Dans un récent tweet, Elon Musk a reconnu que la conduite autonome est quelque chose de très compliqué à développer, les défis sont énormes !

C'est l'une des innovations majeures de notre époque, encore inconnues dans l'automobile il y a 20 ans, la conduite autonome révolutionne aujourd'hui le quotidien de millions de personnes à travers le monde. Chaque propriétaire de Tesla vous le dira, quand on goûte à la conduite autonome sur le chemin des vacances, pour aller au travail, pour se déplacer le week-end... Il est difficile de revenir en conduite 100% non autonome !



L'Autopilot a conquis de nombreux fans de la marque Tesla. Cependant, pour Elon Musk la conduite autonome de son entreprise est encore loin d'être parfaite, le CEO explique qu'il y a encore beaucoup à faire pour proposer un Autopilot à la hauteur de ses attentes.

Musk n'y a pas fait référence, mais on pense inévitablement aux quelques accidents qu'a causés l'Autopilot aux États-Unis et dans le reste du monde, des propriétaires de Tesla ont perdu la vie et d'autres ont gravement été blessés. Des événements qui ont conduit à une ouverture d'enquête en mars 2021 de la National Highway Traffic Safety Administration (une agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière).

Quoi qu'il en soit, Elon Musk ne compte pas abandonner la révolution qu'est la conduite autonome, selon le CEO c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps jusqu'à devenir encore plus sûr qu'un humain au volant !

Musk a tout de même rappelé que développer une IA qui prend des décisions pour s'engager sur une voie d'autoroute, pour s'arrêter à un feu rouge, pour prendre une direction définie par le conducteur, c'est loin d'être aussi simple qu'on le pense :

Vous l'aurez compris, la conduite autonome provoquera probablement d'autres accidents, mais s'améliorera de manière spectaculaire d'ici quelques années. Pendant ce temps-là, les ingénieurs et développeurs chez Tesla continuent d'améliorer l'Autopilot pour qu'il devienne un jour (on espère) complètement fiable et sécurisé.

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!



Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.



Nothing has more degrees of freedom than reality.