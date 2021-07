T2 2021 : une hausse des revenus de 20% pour Foxconn

Ce qui intéresse les investisseurs chez Apple, ce sont les ventes d’iPhone. Le smartphone pommé représente la majeure partie des revenus de l’entreprise et qui dit une production en...

Apple doit publier ses résultats financiers du 2ème trimestre fiscal de 2021 ce mercredi et certains analystes prévoient déjà un nouveau record. Les revenus d'Apple au dernier trimestre...

Ainsi, par rapport à la même période l'année passée, Foxconn affiche des revenus à hauteur de 1 360 milliards de dollars de Taïwan (41,1 milliards d’euros), soit une hausse de 20%. Des résultats qui dépassent les attentes des analystes, et qui laissent présager de belles annonces pour la Pomme, qui publiera son bilan du trimestre le 27 juillet prochain. Réponse dans quelques semaines... Source

La bonne forme d'Apple a l'avantage de faire profiter la plupart de ses partenaires, notamment Foxconn, qui est l'un des proches historiques de la Pomme. Ainsi, selon les résultats financiers du second trimestre 2021 publiés par la firme taïwanaise laisse entendre une hausse des revenus de 20%.

