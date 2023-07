Foxconn abandonne un contrat de 20 milliards de dollars en Inde

Depuis plusieurs années, Apple et Foxconn collaborent au-delà des frontières de la Chine, plusieurs usines de production sont aujourd'hui basées en Inde et d'autres sont en cours de constructions. Ce nouveau pays a attiré Apple grâce aux promesses du gouvernement en échange de la création d'emplois dans les secteurs où le chômage est plus important. Si Apple a tout fait pour satisfaire le gouvernement indien qui a été très généreux, cette information risque de le décevoir !

Un énorme projet qui tombe à l'eau

Suite aux sollicitations d'Apple, Foxconn a investi d'énormes sommes d'argent pour réduire sa dépendance à la Chine et construire des usines en Inde afin d'y assembler les iPhone et d'autres produits Apple. Si pour le moment, Foxconn avait bénéficié de différentes aides financières de l'Inde et de facilités pour construire ses usines, il y a eu un petit accrochage qui a poussé Foxconn à abandonner sa collaboration avec la société indienne Vedanta, un échec qui a un coût... 20 milliards de dollars.

Comme le révèle 9to5mac, Foxconn souhaitait construire une usine pour la fabrication de semi-conducteurs pour Apple et surtout pour ses autres clients, mais tout ne s'est pas passé comme prévu :

Une source familière avec la question a déclaré que les préoccupations au sujet des retards d’approbation incitative par le gouvernement indien avaient contribué à la décision de Foxconn de se retirer de l’entreprise. New Delhi avait également soulevé plusieurs questions sur les estimations de coûts fournies pour demander des aides du gouvernement, a ajouté la source.

Bien sûr, cette décision de Foxconn ne va pas provoquer l'arrêt total de la production et des investissements en Inde pour Apple, le géant californien insiste bien auprès de son partenaire pour partir de la Chine, mais de manière progressive.