Selon un analyste, les ventes d'iPhone 13 vont dépasser les attentes des investisseurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Avec la gamme d'iPhone 12, Apple a surpris tout le monde, les smartphones battent des records de ventes, la performance se constate aux États-Unis, en Europe ou encore en Asie. Cette tendance très positive pour Apple pourrait être plus importante avec les iPhone 13 qui seront disponibles dès la rentrée.

L'iPhone 13, encore un succès mondial ?

Cela fait maintenant plus de 10 ans que l'iPhone reste une valeur sûre pour Apple, c'est le produit star qui permet à l'entreprise de réaliser des résultats financiers record chaque nouveau trimestre.

Pour les iPhone 13 qui sont attendus dans 2 mois et demi, un analyste de JP Morgan affirme que les futurs smartphones d'Apple pourraient réaliser des chiffres au-delà des attentes de l'ensemble des investisseurs.

Nous considérons le lancement de l'iPhone 13 comme un événement similaire au cycle de l'iPhone 11, avec un effet d'entraînement pluriannuel de la 5G sur le taux de remplacement et une base installée plus importante soutenant des volumes annuels plus importants par rapport aux attentes actuelles des investisseurs.

La banque d'investissement communique même une estimation pour l'année 2022, le rapport explique que la firme de Cupertino pourrait vendre jusqu'à 226 millions d'iPhone alors que les investisseurs s'attendent à 210 millions maximum.

La barre est placée très haute grâce aux utilisateurs d'iPhone qui seraient très nombreux à renouveler leur précieux pour acquérir l'un des iPhone 13 et profiter de la 5G avec un réseau plus mature qu'il y a un an auparavant.



Les fonctionnalités phares des iPhone 13 comme l'écran avec le taux de rafraîchissement en 120 Hz ou encore la recharge inversée seraient aussi des motifs fiables pour motiver les clients Apple à passer à l'un des modèles d'iPhone 13.



