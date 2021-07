Nintendo annonce la Switch OLED 2021 à 349$ !

Nintendo vient d'annoncer la nouvelle Switch 2021, une console améliorée qui dispose désormais d’un écran OLED de 7 pouces. Finalement, la firme n'a pas opté pour une "Switch Pro" mais "Switch (modèle OLED)". La Switch 2021 sera disponible à partir du 8 octobre à 349$.

La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) est officielle

Comme nous l'avons vu et revu depuis des mois à la rubrique "rumeur", la grande nouveauté de cette Switch 2021 est l'intégration d'un écran OLED de 7 pouces en lieu et place d'une dalle LCD de 6,2 pouces sur le modèle original. La technologie OLED que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien depuis 2017 permet d'avoir un meilleur contraste, des couleurs plus pêchues ainsi qu'une consommation énergétique réduite. On pourrait donc gagner en autonomie sur la nouvelle console portable qui conserve la même résolution HD, à savoir 1280 x 720 pixels. Pour arriver à cette diagonale, les ingénieurs du géant des jeux vidéos ont rogné sur les bandes noires autour de l'écran.

Autre nouveauté, un pied ajustable avec un angle d’inclinaison plus important pour jouer confortablement sur un coin de table, sans oublier un port Ethernet sur le dock, un stockage interne de 64 Go (contre 32 Go) et une qualité audio améliorée grâce à de nouveaux haut-parleurs.

Regardez la vidéo de présentation :

La même, mais en mieux ?

Nintendo n'a pas donné d'autres détails techniques à propos de la Switch 2021. On ne sait donc pas si une nouvelle puce Nvidia est intégrée et si il sera possible de jouer en 4K sur un écran en mode console de salon. Les rumeurs insistaient pourtant sur ce point. Peut-être que Nintendo réserve quelques annonces supplémentaires avant la sortie.



Pour ceux qui ont déjà une Switch, sachez que les jeux seront les mêmes, ils tourneront à la fois sur la Switch 2017 et la Switch 2021. Idem pour les Joy-Con qui font la même taille et sont interchangeables entre les versions de console.

LA NINTENDO SWITCH OLED EN RÉSUMÉ :

Un écran OLED de 7 pouces

64 Go de stockage

Un pied plus large

Deux coloris disponibles au lancement

Sortie le 8 octobre 2021

Un prix de 349$

Prix et date de sortie de la nouvelle Switch

La nouvelle Nintendo Switch avec un écran OLED sera disponible le 8 octobre prochain sur toute la planète avec un prix annoncé à 349 dollars aux États-Unis. En Europe, il faudra compter sensiblement sur le même tarif, à savoir 349€, que ce soit en blanc ou en néon (bleu et rouge).