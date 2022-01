La Nintendo Switch est numéro 1 du marché des consoles en France en 2021

Il n'y a pas qu'au Japon que la Switch humilie la PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft, la console de Nintendo a rencontré un succès impressionnant en France sur la totalité de l'année 2021. Même si cette performance aurait pu être mieux si la pénurie de puces n'était pas d'actualité, Nintendo a de quoi être fière de sa part de marché !

Numéro 1 des ventes

Pour la quatrième année consécutive, la Nintendo Switch écrase l'ensemble de ses concurrents, malgré la disponibilité des consoles next-gen chez Sony et Microsoft !

Selon un récent rapport de Ludostrie, Nintendo a réussi à vendre 1,23 million de Switch, une statistique en baisse par rapport à 2020 (1,44 million), mais cela n'empêche pas l'entreprise japonaise d'être le leader du marché des consoles en France.



Sony arrive en seconde place avec sa PlayStation 5, à cause des ruptures de stock chez les revendeurs, la console s'est écoulée à seulement 600 000 exemplaires. La PlayStation 4 occupe quant à elle la cinquième position avec 90 000 exemplaires, des ventes en forte diminution qui s'expliquent par la disponibilité de la PS5.



À la quatrième position, on retrouve la Xbox Series X qui s'est vendue à 214 000 unités.

Que ça soit la PS5 ou la dernière console de Microsoft, les ventes ont été au ralenti pendant toute l'année 2021 à cause de la pénurie de puces et de la difficulté de production.

Une pénurie qui semble avoir profité à Nintendo avec sa Switch... Le japonais a probablement réalisé de nombreuses ventes qui n'auraient peut-être pas été possibles en cas de disponibilité de la PS5 ou de la Xbox Series X.

Nintendo cumule aujourd'hui plusieurs millions de ventes en France, un pays qui figure comme l'un des plus attrayants pour l'entreprise :

La Switch accumule approximativement 6 millions de consoles vendues en France (tous modèles confondus), ce qui l’amène déjà au niveau des ventes finales de la PS4 et la Wii. Il lui reste en revanche un long chemin à parcourir pour atteindre le record de la console la plus vendue sur le territoire, la Nintendo DS (approximativement 12 millions).

Autre donnée intéressante, les consommateurs qui choisissent de se rapprocher de Sony investissent majoritairement dans la PS5, la console de dernière génération représente 85% des ventes. Les 15% restants vont à la PlayStation 4 qui attire principalement pour une question budgétaire grâce à ses diverses promotions.



Cette tendance qui parait logique n'est pas la même chez Microsoft qui voit sa Xbox Series X en seconde position des meilleures ventes. Les joueurs qui préfèrent une Xbox achètent en général le modèle moins coûteux : la Xbox Series S vendu à seulement 299,99€.

Cela représente une économie de 200€ par rapport à la Series X. Rappelons tout de même que cela peut s'expliquer par les caractéristiques très intéressantes de la Series S qui propose la 4K HDR, 120 FPS, l'Audio Spatial 3D, une rétrocompatibilité à 100% avec les anciens jeux... Microsoft ne s'y attendait peut-être pas, mais la Series S semble faire de l'ombre à la Series X en France.

