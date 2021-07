Super Stickman Golf 3+, Super Leap Day et Ultime Rivals The Court bientôt sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Les

abonnés au service Apple Arcade peuvent se frotter les mains, les annonces continuent de s’enchaîner. Cette fois, la plateforme va accueillir de nouveaux titres classiques avec Super Stickman Golf de Noodlecake Studios, mais aussi Super Leap Day de Nitrome et Ultimate Rivals : The Court.

Super Stickman Golf 3+

Super Stickman Golf 3+ est une version remaniée du jeu original, qui était un jeu de golf 2D populaire rempli de parcours uniques, de power-ups, de cartes à collectionner, de différents modes de jeu, et plus encore.

Sur Apple Arcade, Super Stickman Golf 3+ comprend une mise à niveau premium complète, un doubleur d'XP et un indicateur de dernier tir, les 48 parcours du jeu original, des courses et des récompenses quotidiennes, et des matchs au tour par tour illimité. Sans oublier un mode multi jusqu’à 8 joueurs.



Sortie prévue le 31 juillet,



Super Leap Day

Super Leap Day (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0)

Avec Super Stickman Golf 3+, le Super Leap Day de Nitrome est également prévu pour Apple Arcade. Super Leap Day est un jeu de plateforme à un seul bouton où les développeurs introduisent un nouveau niveau à jouer chaque jour.



Leap Day nous avait fasciné à sa sortie, et la version Super arrivera le 8 octobre apparemment.

Ultimate Rivals: The Court

Enfin, le jeu de basket-ball Ultimate Rivals : The Court arrive également très bientôt sur Apple Arcade dans un genre encore peu représenté mis à part l’excellent NBA 2k21

Ultimate Rivals: The Court est un jeu de basket orienté arcade avec des athlètes de la NHL, NBA, WNBA, MLB, NFL et des joueurs de l'équipe nationale de football féminin des États-Unis. Les joueurs forment des équipes de choc composées de leurs athlètes préférés et s'affrontent entre amis et proches dans des parties en 3 contre 3 avec une multitude d'acrobaties possibles autour du panier. C’est un titre dans la même veine que les autres Ultimate Rivals.



Arrivée prévue dès le 9 juillet !

