Les apps préinstallées sur l'iPhone limitent la concurrence d'après Facebook

Hier à 16:56

Julien Russo

8



Cela fait plusieurs mois que la tension monte entre Facebook et Apple, il faut dire que l'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5 a vraiment énervé le groupe de Mark Zuckerberg qui ne lâche plus Apple depuis cette nouveauté... Le réseau social vient de mettre en avant une étude qui a récemment été commandée pour prouver que les applications préinstallées sur iOS font beaucoup trop d'ombres aux autres applications.

L'étude de Facebook

Vous êtes-vous déjà dit : "À quoi cela sert de télécharger une application Météo si j'en ai déjà une sur mon iPhone ?". Depuis la première version d'iOS, Apple inclut plusieurs applications qui ont été développées par ses soins, on retrouve l'app : Photos, Appareil Photo, Calculette, TV, Plans...

Jusqu'ici rien de choquant, puisque la firme de Cupertino cherche à apporter une "base" dès l'activation de l'iPhone pour éviter d'avoir un smartphone vide dès la première utilisation !



Cependant, d'après Facebook, les applications préinstallées sur l'iPhone viendraient faire de l'ombre aux autres applications qu'on retrouve sur l'App Store. Il y a une tonne d'applications de météo, de calculatrice, de mail, de calendrier... qui n'attendent qu'une chose : que vous les téléchargiez !

Mais le problème, c'est que vous n'en ressentez pas le besoin comme vous avez déjà tout ce qu'il vous faut.

Pour prouver que les applications d'Apple limitent la concurrence, Mark Zuckerberg et son équipe ont fait appel à une grande société qui s'occupe de faire des études de marché, de questionner les utilisateurs afin d'avoir leurs avis et habitudes.

Les résultats qui sont impressionnants ont déjà été contestés par Apple qui affirme haut et fort que l'étude est "imparfaite".



L'entreprise derrière cette étude s'appelle Comscore, connu pour son sérieux et sa fiabilité, les données sont toujours recueillies auprès d'un grand panel de personnes afin d'avoir des résultats les plus complets possibles. Comscore a sondé 4000 personnes qui possèdent un iPhone à l'automne dernier.

L'étude s'est intéressée aux applications qui sont utilisées par les propriétaires d'iPhone, avec une question simple en tête : les utilisateurs abandonnent-ils les apps par défaut pour installer des applications de développeurs tiers ?

Selon les résultats de l'étude, la majorité des utilisateurs préfèrent rester sur les applications d'Apple et ne pas aller regarder sur l'App Store les apps alternatives dans la même thématique.

Pour les utilisateurs iOS, le TOP 20 est dominé par 15 applications Apple, on retrouve la première application d'un développeur tiers à la 9e position avec YouTube qui est une filiale de Google.

Même tendance du côté de Google où les applications préinstallées sont essentiellement celles de Google, mais la domination est moins importante. Par exemple, la première application d'un développeur tiers arrive à la 5e position avec Facebook puis Facebook Messenger à la place suivante !

Qu'est-ce que cherche à prouver Facebook ?

À travers cette étude, le réseau social de Mark Zuckerberg cherche à montrer qu'en mettant plusieurs applications déjà installées lors de l'activation d'un smartphone, cela impacte toute la concurrence qui perd énormément de téléchargements. Un avantage que se réserve de manière "abusive" la firme de Cupertino, tout simplement parce que c'est elle qui décide de tout, sous prétexte qu'elle est le constructeur de l'appareil. Une pratique décrite comme anticoncurrentielle !



Apple a rapidement eu connaissance de cette étude qui s'est relayée à de nombreuses reprises sur Twitter aux États-Unis.

Via son porte-parole, le géant californien a immédiatement rejeté les conclusions de l'étude, l'entreprise a déclaré :

Ce sondage financé par Facebook à partir de décembre 2020 a été étroitement adapté pour donner la fausse impression qu'il y a peu de concurrence sur l'App Store. En vérité, les applications tierces rivalisent avec les applications d'Apple dans toutes les catégories et connaissent un succès à grande échelle.

Cette étude pourrait servir dans différents procès antitrust en cours dans le monde contre Apple.

Il est possible de supprimer une application préinstallée depuis iOS 12, cela concerne l'iPhone, l'iPad, l'iPod Touch ou encore l'Apple Watch.

Vous pouvez supprimer les apps suivantes :

Activité

Livres

Calculette

Calendrier

Boussole

Contacts

FaceTime

Fichiers

Localiser mes amis

iTunes Store

Mail

Plans

Mesures

Musique

Notes

Apple Podcasts

Rappels

Bourse

Astuces

TV

Dictaphone

Apple Watch

Météo

Une demande qui avait été faite depuis de nombreuses années par les utilisateurs qui souhaitaient supprimer les applications d'Apple quand ils installaient une application tierce.