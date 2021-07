9/11 : Inside the President's War Room, le futur documentaire Apple TV+ avec la BBC

Hier à 17:50

Julien Russo

Réagir



Pour son service de streaming, Apple investi aussi bien dans les programmes qui vont vous divertir que les créations qui vont accroitre vos connaissances. L'un des futurs documentaires qui va être mis en ligne va s'intéresser à l'attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center dans le centre de Manhattan à New York. En coopération avec BBC One, Apple prévoit de proposer un documentaire inédit dès le mois de septembre.

De nombreux témoignages

Ce n'est pas le premier ni le dernier documentaire que l'on verra sur l'attentat du 11 septembre 2001, ce tragique événement qui a traumatisé les Américains et choqué le monde entier continue à faire parler de lui, même 20 ans après !

Dans 9/11 : Inside the President's War Room à retrouver prochainement sur Apple TV+, vous vivrez l'attentat à travers les yeux du Président des États-Unis, vous verrez chaque étape jusqu'à 12 heures avant l'attaque.

Plusieurs témoignages de personnes proches de George W. Bush sont intervenus dans ce documentaire Apple TV+, le Président lui-même a aussi pris le temps de participer au programme.



On retrouve les déclarations de :

Le président George W. Bush

Vice-président Dick Cheney

Condoleezza Rice (conseiller à la sécurité nationale)

Colin Powell (secrétaire d'État)

Andy Card (chef de cabinet)

Dan Bartlett (directeur des communications)

Contre-amiral Deborah Loewer (chef de la salle de situation)

Josh Bolten (chef d'état-major adjoint)

Ari Fleischer (attaché de presse)

Karl Rove (conseiller principal du président)

Mary Matalin (conseillère de Cheney)

Karen Hughes (conseillère spéciale du président)

Mike Morrell (exposé de l'ICA)

Ted Olson (solliciteur général)

Colonel Mark Tillman (pilote de l'armée de l'air One)

David Wilkinson et Tony Zotto (services secrets)

La particularité de ce documentaire par rapport à ceux qui existe déjà, c’est qu'il se concentre essentiellement sur ce qu'a vécu le gouvernement et comment la crise a été gérée. Dans 9/11 : Inside the President's War Room vous trouverez aussi plus de 200 photographies inédites de l'attentat, mais aussi des vidéos qui n'ont jamais été publiées dans les médias ni sur les réseaux sociaux.



On retrouve aux commandes le réalisateur Adam Wishart, le producteur primé aux Emmy Awards Simon Finch et un autre producteur primé aux BAFTA Awards Neil Grant. Autant dire que le choix est particulièrement stratégique puisqu'il s'agit de trois personnes qui ont une connaissance très pointue de ce type de documentaire.



Si les programmes Apple TV+ ont toujours tendance à être exclusifs au service de streaming, ce ne sera pas le cas pour 9/11 : Inside the President's War Room. La BBC a insisté pour diffuser ce documentaire sur sa chaine BBC One, le groupe proposera à ses téléspectateurs ce contenu au mois de septembre, en même temps que la disponibilité sur Apple TV+.



Source