Brésil : ils accèdent à des comptes bancaires sur des iPhone volés

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Alexandre Godard

La police brésilienne et plus précisément celle de São Polo vient d'arrêter une dizaine de voleurs de smartphones qui par la suite, réussissaient à se connecter aux comptes bancaires et à voler de l'argent.

Voler c'est mal !

Depuis que les téléphones et plus particulièrement les smartphones existent, le vol de ces engins n'a fait qu'amplifier, surtout à cause des prix qui n'ont cessés de grimper au fil des années. Si la première idée d'un voleur et de revendre l'objet dans la foulée pour s'en débarrasser rapidement, certains aux Brésil ont décidé de procéder autrement.



Plutôt que de trouver un acheteur, plusieurs brésiliens ont trouvé un moyen d'accéder au compte bancaire du titulaire du smartphone pour lui dérober de l'argent. Si à première vue, il semble très difficile d'accéder à ce type de compte sans les mots de passe et autres identifiants, ce n'était pas le cas pour un gang de São Polo, spécialisé dans le vol de smartphones.



Comme le révèle le chef de la police après avoir arrêté des dizaines de personnes, le processus était malheureusement plus que simple. Pas besoin d'hacker le smartphone ou ce genre de choses, il suffit juste de se servir de la carte SIM.

Pour expliquer rapidement, le voleur vole le smartphone, retire la carte SIM, la place dans un autre iPhone, utilise les réseaux sociaux type Instagram..., trouve l'adresse mail (qui est souvent la même que pour le compte Apple), réinitialise le mot de passe en utilisant l'iPhone volé pour confirmer le changement et voilà, le tour est joué.



Pour ce qui est du mot de passe du compte bancaire, énormément de personnes notent ce genre d'informations dans des applications comme Notes mais de toute façon, une fois cette manipulation effective, le voleur a accès au gestionnaire de mots de passe de l'iPhone.



Malheureusement, ce genre de réseaux est très difficile à stopper étant donné que le recrutement des voleurs est en constante évolution et qu'une fois que certains sont arrêtés, d'autres prennent la relève dans la foulée.



C'est pour cela que les constructeurs de smartphones, Apple en tête, doivent tout mettre en œuvre pour que ce genre de chose se produise le moins possible. Pour le coup, le jour ou l'eSIM sera répandue à travers le monde, ce mode opératoire ne sera plus possible même si, comme la technologie, les techniques de vol évoluent et s'adaptent en continu.



