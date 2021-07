Des experts lancent l'alerte sur des pannes de disques pour les Apple Time Capsule

Avant qu'iCloud devienne la nouvelle tendance de la sauvegarde des données, de nombreux utilisateurs de Mac effectuaient des sauvegardes directement dans une Time Capsule. Si aujourd'hui cela est nettement moins courant, beaucoup de propriétaires de Mac ont toujours cette habitude. Des experts émettent un avertissement en ce qui concerne un défaut potentiel dans les Time Capsule.

Une sauvegarde qui n'est plus vraiment "sûre"

Les Apple Time Capsule ne sont plus commercialisées depuis 2018, on peut toujours en trouver sur les sites d'occasions, mais aussi chez de nombreux propriétaires de Mac qui continuent à les utiliser plusieurs fois par mois.

Des experts de l'entreprise allemande Datenrettung (spécialisé dans la récupération des données) mettent en garde contre un défaut potentiel qui pourrait compromettre votre sauvegarde. En effet, les Time Capsule vendus à l'époque par Apple possèdent des disques durs Seagate dans leurs composants, le problème, c’est qu'avec le temps, les disques durs Seagate ont tendance à complètement lâcher.



Les experts s'en sont rendu compte après une série de clients qui sont venus leur demander de l'aide après une sauvegarde irrécupérable dans une Time Capsule qu'ils avaient acheté il y a de nombreuses années.

Les remontées de sauvegardes inaccessibles étaient tellement nombreuses que les experts ont cherché à comprendre qu'est-ce qui provoquait ces défaillances, c'est comme cela qu'ils en ont conclu que les disques Seagate présentaient des taux élevés de défaillance au bout d'un certain temps.

Les experts entrent également dans les détails et expliquent leur découverte :

Nous devons supposer qu'il s'agit d'une erreur dans la conception1 du disque dur Seagate Grenada installé dans la Time Capsule (ST3000DM001 / ST2000DM001 2014-2018). La rampe de stationnement de ce disque dur est constituée de deux matériaux différents. Tôt ou tard, la rampe de stationnement se brisera sur ce modèle de disque dur, installé dans une Time Capsule plutôt mal ventilée.



L'endommagement de la rampe de stationnement entraîne alors la destruction de l'unité d'écriture/lecture et sa déformation sévère lors de son prochain stationnement. Lorsque la Time Capsule est maintenant rallumé ou sort de l'hibernation, les disques de données du disque dur Seagate sont détruits, car l'unité de lecture-écriture déformée s'y accroche.

Si vous sauvegardez toujours vos données sur une Time Capsule, il est conseillé par la société de changer vos habitudes au risque de tout perdre. Les experts affirment qu'ils arrivent à récupérer les sauvegardes dans très peu de cas, quand la situation n'est pas critique, les données peuvent être sauvées, mais toujours partiellement.