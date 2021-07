Un fabricant de coques chinois dévoile le châssis de l'iPhone 13

Selon les légendes urbaines, certains fabricants d'accessoires auraient accès à des modèles de châssis des prochains appareils phares d'Apple, pour qu'ils aient connaissance de la taille des appareils avant leurs sorties. Vrai ou pas, le fabricant de coques Benks vient de partager des images des modèles sur lesquels ils travaillent, pour anticiper l'arrivée de la gamme d'iPhone 13. Les images montrent les quatre modèles ‌iPhone 13‌ que nous attendons, avec des dimensions similaires à celles de la gamme iPhone 2020 : 5,4 pouces, 6,1 pouces, 6,7 pouces et la variante « Pro » du modèle 6,1 pouces. À voir si les iPhone 13 respecteront bel et bien ces spécifications, bien que les rumeurs aillent dans ce sens. Source

En revanche, ce qui est plus rare, c'est que ces mêmes fabricants partagent ces informations, notamment des images des accessoires. C'est ce que vient de faire Benks, créateur de coques en Chine : ces derniers ont publié aujourd'hui sur Weibo des images des modèles sur lesquels ses moules sont basés.

C'est tout frais ! On le sait, les fabricants d'accessoires pour iPhone travaillent déjà sur les futurs produits qui seront à la vente au moment de la sortie du futur smartphone. Pour cela, les différentes entreprises auraient accès à l'avance aux différentes spécifications des appareils pour anticiper au mieux la période.

