Fuite massive chez Samsung : Galaxy Z Flip 3 / Fold 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2

Apple n’est pas la seule société high-tech victime de fuites à répétition. Cette fois, c’est le concurrent numéro un, Samsung, qui vient de voir toutes ses nouveautés divulguées un mois avant la présentation officielle dont le futur Galaxy Z Fold 3, la troisième itération du smartphone pliant.

La fuite de l’année chez Samsung avant l’événement du 11 août

Samsung devrait dévoiler deux nouveaux smartphones pliables, deux nouvelles montres intelligentes et un nouvel ensemble d'écouteurs sans fil lors de son événement du 11 août 2021. Cependant, avant la conférence Galaxy Unpacked du mois prochain, tous ces appareils sont déjà connus. En effet, une fuite massive a couvert toutes les variantes de couleur des prochains smartphones, montres intelligentes et écouteurs. Le géant sud-coréen compte beaucoup dessus avec notamment deux évolutions de ses téléphones pliables qui peinent toujours à convaincre avec des tarifs salés.

Le leaker Evan Blass (alias @evleaks sur Twitter) a publié des vidéos à 360 degrés sous forme de GIF des Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 FE, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et les Galaxy Buds 2. Et Blass n’y a pas été de main morte puisque toutes les variantes sont représentées pour chaque nouveauté.



Le Galaxy Z Flip 3 se décline en quatre couleurs : noir, or/beige, vert olive et violet.





Le Galaxy Z Fold 3 peut être vu en trois couleurs : noir, vert olive et blanc. Le Galaxy S21 FE a été divulgué en quatre couleurs : noir, vert olive, violet et blanc.





Cinq variantes de couleurs – noir, vert, rose, argent et blanc – de la montre Galaxy Watch 4 ont été divulguées. La Galaxy Watch 4 Classic a, quant à elle, été divulguée en trois couleurs : noir, argent et blanc.





Enfin, pour les écouteurs, des variantes vertes, violettes et blanches des Galaxy Buds 2 ont également été divulguées. Un concurrent des AirPods Pro.



Voilà qui va certainement embêter Samsung au plus au point, même si les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues car la firme prépare sa conférence la plus importante de l’année, celle qui intervient juste avant le keynote d’Apple qui présentera cette année les iPhone 13, mais aussi peut-être les Apple Glass, ses lunettes AR.