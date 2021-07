Apple propose la Release Candidate d'iOS 14.7 aux développeurs

Sans grande surprise, Apple sort ce soir les dernières bêta de ses futures versions logicielles pour l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV et l'Apple Watch. Appelée "Release Candidate", il...

Apple publie ce soir la deuxième bêta d'iOS 14.6, de watchOS 7.5 et de tvOS 14.6 à destination des développeurs exclusivement. Pour l'instant, les testeurs publics ne sont pas concernés, mais...

Apple publie ce soir la Release Candidate d'iOS et d'iPadOS 14.6 (uniquement aux développeurs). Cette mise à jour est la dernière bêta avant le déploiement de la version finale à l'ensemble...

Apple publie ce soir la seconde Release Candidate d'iOS 14.6 et d'iPadOS 14.6. Cette mise à jour est très certainement la dernière bêta avant le déploiement de la version finale à...

Si vous êtes développeur, il est l’heure de télécharger la version Release Candidate d’iOS 14.3 et d’iPadOS 14.3, soit la toute dernière avant la version finale pour le grand...

iOS 14.7 Release Candidate peut être installée depuis l'Apple Developer Center ou directement depuis les réglages de l'appareil. Sur l'iPhone, il suffit de vous rendre dans les Réglages > Général et Mise à jour logicielle . Nous n'avons toujours pas de date pour la disponibilité d'iOS 14.7 à tous les utilisateurs, il ne fait aucun doute que c'est probablement qu'une question de jours , Apple vérifie en ce moment les derniers détails pour éviter que votre iPhone subisse des instabilités ou un impact sur l'autonomie.

Les nombreuses bêtas d'iOS 14.7 semblent avoir été concluantes, au point de conduire à la clôture imminente de la phase "bêta" de la prochaine version d'iOS. En effet, Apple déploie ce soir à destination des développeurs la version iOS 14.7 Release Candidate , il s'agit de la dernière étape avant le lancement officiel à tous les iPhone éligibles. Voici les nouveautés et correctifs complets de la Release Candidate :

Tout est calme et d'un seul coup tout s'agite, c'est toujours comme ça avec Apple. Après avoir dévoilé le prix et la date de lancement de la batterie externe MagSafe pour les iPhone 12, la firme de Cupertino lance l'ultime version d'essai d'iOS 14.7 aux développeurs. Pour rappel, la Release Candidate est la dernière mise à jour avant le déploiement à tous les utilisateurs.

