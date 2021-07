Night Book : le prochain FVM de Wales Interactive arrive bientôt

Hier à 18:45

Medhi Naitmazi

Réagir



Wales Interactive a apporté de nombreux jeux vidéo FMV - full motion video - sur iOS, ainsi que sur PC et consoles au fil des ans. Après The Shapeshifting Detective, les gars de Wales viennent de révéler la date de sortie du thriller "Night Book" pour iOS, Switch et plus encore. Et il ne faudra pas patienter bien longtemps.



Night Book : un bon vieux thriller interactif

Night Book met en scène Loralyn, une traductrice enceinte qui, alors qu'elle travaille depuis son domicile, est amenée à lire un livre ancien et à invoquer un démon. Le jeu propose différentes fins alors que Loralyn s'efforce de protéger tout le monde du danger. Petite spécificité, le studio nous explique que Night Book a été filmé à distance sur Zoom pendant le confinement. Regardez la bande-annonce de Night Book ci-dessous :

Loralyn est traductrice, chez elle, et la nuit, elle interprète en direct des appels vidéo de l'anglais vers le français et vice-versa. Enceinte, elle prend soin de son père qui est atteint d'une maladie mentale et met tout en œuvre pour garder sa famille unie et la protéger, malgré un mari souvent absent… Mais qui sera-t-elle prête à sacrifier pour survivre ? Son compagnon, son bébé, son père ou elle-même ?

Night Book met en vedette Julie Dray (Avenue 5) et Colin Salmon (Resident Evil) et il devrait sortir sur les plateformes iOS, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One le 27 juillet. Il est actuellement disponible en précommande sur Steam et Nintendo Switch pour 11,69 $ sous forme de remise à durée limitée, après quoi le prix passera à 12,99 $. Un tarif pour iOS n'a pas encore été annoncé mais il devrait être du même ordre. Avant la date de sortie de Night Book, si vous souhaitez vivre l'une des autres expériences FMV de Wales Interactive, consultez The Complex ou encore The Shapeshifting Detective.