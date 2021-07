Les anglais suppriment l’app COVID-19 pour éviter l'isolement

Un sondage vient de révéler que de nombreux Britanniques suppriment l'application NHS Covid qui permet le traçage de contacts afin d'éviter le risque qu'on leur demande de s'isoler. Le comportement est en partie rendu possible par une décision autour des passeports numériques de vaccins COVID...

Contexte au Royaume-Uni

L'Angleterre et le Pays de Galles ont deux applications NHS différentes. L'application NHS COVID-19 utilise l’API développée par Apple/Google pour détecter l'exposition au virus, ainsi que pour s'enregistrer dans des lieux tels que des restaurants, des bars et des cinémas en scannant un code QR. De tels enregistrements ne seront plus nécessaires à partir de la semaine prochaine, contrairement à la France qui vient de le rendre obligatoire avec la preuve de la vaccination.

Cependant, une application distincte appelée NHS COVID Pass, permet de stocker le passeport de vaccination numérique nécessaire pour accéder à certains événements. Depuis lundi, les boîtes de nuit sont « exhortées » à demander aux gens de montrer leur laissez-passer ou la preuve d'un récent test négatif avant d'autoriser l'entrée, bien qu'il s'agisse d'une ligne directrice plutôt que d'une exigence légale. D'autres lieux ont déjà confirmé qu'ils adopteraient cette approche.

Avoir le passeport vaccinal dans une application distincte de la recherche des contacts signifie qu'il est simple pour les gens de supprimer l'application NHS COVID-19 tout en étant en mesure de montrer une preuve de double vaccination.

Les britanniques suppriment

l'application de recherche de contacts

Un sondage représentatif à l'échelle nationale auprès de plus de 2 000 adultes britanniques a montré qu'environ 20% ont déjà supprimé l'application de recherche de contacts, rapporte The Guardian.

Le taux de suppression le plus élevé a été observé chez les 18 à 34 ans, où plus d'un tiers l'ont fait, et environ un quart de plus prévoient de le faire une fois les restrictions de confinement terminées. La raison est probablement qu'il y a une période de quatre semaines au cours de laquelle les règles de confinement cessent de s'appliquer, mais on vous demande toujours de vous isoler si votre application de recherche de contacts vous alerte.

19 juillet : La plupart des restrictions de confinement prennent fin, mais l'auto-isolement après un contact positif s'applique toujours.

16 août : L'auto-isolement ne s'applique plus à ceux qui ont été doublement vaccinés.

Un conseiller du gouvernement a déclaré que les suppressions étaient dues au fait que les gens s'attendent à ce que les taux d'infection augmentent considérablement à la fin du confinement. Le professeur Henry Potts, de l'University College London, spécialisé dans l'utilisation de la technologie dans les soins de santé, a déclaré :

Nous savons à la fois que le nombre de personnes téléchargeant l'application NHS Covid-19 n'a jamais été aussi élevé que souhaité et que certaines personnes qui l'ont téléchargée l'ont déjà supprimée.

Il a ajouté que les anglais voient cela comme de la charge de travail supplémentaire après le 19 juillet :



Ce qui se passera, c'est que plus l'application présente un inconvénient pour les gens et plus ils considèrent le Covid-19 comme un problème, plus ils seront susceptibles d'arrêter d'utiliser l

Le gouvernement a déjà affaibli l'application afin qu'un risque d'exposition plus élevé soit nécessaire pour générer une alerte. Mais le anglais semblent vouloir en terminer au plus vite avec ces restrictions. En France, l’acceptation est meilleure mais des manifestations commencent à voir le jour face aux dernières annonces gouvernementales qui imposent le pass sanitaire pour les lieux publics.

