Crise du logement en Californie : Apple dépense 1 milliard de dollars pour aider

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Il y a 2 ans, Apple dévoilait son intention de dépenser la somme de 2,5 milliards de dollars pour aider la Californie à résoudre les problèmes du prix de l'immobilier, toujours plus important. Aujourd'hui, dans un communiqué de presse, la firme de Cupertino annonce qu'elle a dépensé 1 milliard de dollars pour aider les Californiens à acheter et louer un logement.

Des nouveaux défis et projets dans 25 comtés de Californie

On pourrait se demander, mais pourquoi Apple se soucie du tarif de l'immobilier en Californie ? Indirectement, l'entreprise est concernée par la flambée des prix des maisons et appartements, puisque beaucoup d'ingénieurs et développeurs refusent d'aller travailler à l'Apple Park, car ils savent qu'ils ne pourront pas trouver un logement avec un loyer ou un prix d'achat abordable.

Cette situation provoque la perte de nombreux talents qui pourraient travailler sur divers projets Apple !



Pour aider à la baisse des prix de l'immobilier, Apple vient d'effectuer un financement de 1 milliard de dollars dans plusieurs projets répartis dans 25 comtés de Californie.

Cette aide financière apporte un soutien aussi bien aux futurs propriétaires qu'aux personnes en difficulté suite à la crise Covid-19.

Apple accélère son soutien aux initiatives de logement abordable et, au cours des 18 derniers mois, a déployé plus d'un milliard de dollars pour des projets à travers la Californie. L'engagement financier d'Apple a déjà aidé des milliers de personnes dans l'État à devenir propriétaires pour la première fois. En outre, Apple fournit des capitaux pour faciliter la construction de milliers de nouvelles unités abordables et soutenir les communautés à risque. Cette étape importante dans l'engagement de 2,5 milliards de dollars de l'entreprise pour lutter contre la crise du logement dans l'État démontre l'importance de solutions de logement innovantes.

Dans le détail... Voici les différentes organisations qui travaillent avec Apple :

Le système de prévention des sans-abri de Californie a reçu un soutien financier d'Apple pour aider plus de 15 000 familles à trouver un logement en location.

a reçu un soutien financier d'Apple pour aider plus de 15 000 familles à trouver un logement en location. La CalHFA (California Housing Finance Agency) a reçu une aide hypothécaire et des fonds financiers pour des milliers d'acheteurs qui souhaitent acquérir leur première maison, les personnes à faible revenu ou modéré ont été visées en priorité.

a reçu une aide hypothécaire et des fonds financiers pour des milliers d'acheteurs qui souhaitent acquérir leur première maison, les personnes à faible revenu ou modéré ont été visées en priorité. Toujours avec la CalHFA , un programme d'investissement a été lancé pour le "logement abordable".

, un programme d'investissement a été lancé pour le "logement abordable". Des accords avec les régions South Bay et d'East Bay en Californie du Nord : Apple a participé à un partenariat avec Housing Trust Silicon Valley pour financer de nouveaux logements aux prix abordables.

Dans son communiqué, Apple explique que cet investissement était une nécessité, surtout après la crise Covid-19 qui a été une catastrophe pour l'économie en Californie. L'histoire d'Alma Rodriguez une résidente de San Jose a été partagée :

Alma Rodriguez vit à San Jose avec ses trois fils. Lorsque Mme Rodriguez a perdu son emploi à cause de la pandémie, elle s'est retrouvée face à ce qui semblait être une tâche impossible : continuer à s'occuper de ses fils qui apprenaient à la maison et payer son loyer pour que la famille soit logée. Avec le soutien de Destination : Home's Homelessness Prevention System, un programme qu'Apple contribue à financer, Mme Rodriguez a pu payer son loyer et disposer d'un peu plus d'argent pour s'occuper d'autres choses essentielles, notamment garder l'internet connecté pour l'apprentissage à distance de ses enfants.

Mme Rodriguez explique avoir bénéficié d'une aide extraordinaire dans l'une des périodes les plus difficiles de sa vie :

Une fois que la pandémie a frappé, il a été très difficile de subvenir aux besoins de ma famille, et chaque dollar signifiait beaucoup pour moi. Lorsque j'ai appris que je recevais une aide, je n'arrivais pas à y croire - sans cette aide, nous aurions perdu notre internet et bien d'autres choses encore. J'ai toujours donné en retour à ma communauté, et cette fois-ci, c'est la communauté qui m'a rendu la pareille. Je suis tellement reconnaissant que quelqu'un se batte pour nous, surtout en ces temps difficiles.

Kristina Raspe la vice-président d'Apple pour l'immobilier mondial et les installations a déclaré qu'Apple va continuer son travail avec ses différents partenaires à travers l'État. L'objectif prioritaire sera de toujours combattre la crise du logement.