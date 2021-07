Xiaomi a vendu plus de smartphones que Apple au T2 2021

Il y a 29 min (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

Réagir



On ne le dit jamais assez, mais les constructeurs de smartphones chinois sont une menace permanente pour Apple et d'autres grandes marques. Grâce à leurs smartphones moins chers et leurs diversités de modèles, ils attirent toujours plus de clients et grignotent petit à petit la part de marché d'Apple. Selon ce rapport d'un grand cabinet d'analyse, Xiaomi est passé devant la firme de Cupertino au T2 2021 !

Xiaomi fait mieux qu'Apple

Le dernier rapport de Canalys affirme que Xiaomi a dépassé Apple sur le second trimestre de l'année en cours, la firme chinoise a relégué Apple à la seconde position, mais reste derrière Samsung avec un retard de 2% sur la part de marché.

Dans le classement, on retrouve Samsung à la première place avec 19% de PDM, arrive après Xiaomi avec 17% en seconde position, Apple est à la 3e place du podium avec 14% puis on retrouve en 4e et 5e positions Oppo et Vivo avec 10% de part de marché chacun.

Au niveau de la croissance sur le marché des smartphones, Xiaomi bat tous les records avec une évolution de +83%, on remarque aussi une tendance similaire chez Oppo et Vivo avec 28% et 27%.

Comment expliquer cette excellente forme de Xiaomi au point de dépasser Apple et son iPhone (qui se vend d'ailleurs très bien grâce à la popularité des iPhone 12) ?

Cela pourrait s'expliquer par l'explosion des ventes à l'étranger, Xiaomi a fortement augmenté ses expéditions en :

Amérique latine : +300%

Afrique : +150%

Europe occidentale : +50%

Cette croissance dans les ventes permet à la firme chinoise d'améliorer de manière considérable ses résultats financiers. De plus, Xiaomi se concentre plus dans la promotion de ses modèles haut de gamme, ceux qui profitent d'une marge de bénéfice plus intéressante.

L'une des principales priorités de Xiaomi cette année est donc d'augmenter les ventes de ses appareils haut de gamme, tels que le Mi 11 Ultra. Mais la bataille sera rude, Oppo et Vivo partageant le même objectif et étant tous deux prêts à dépenser beaucoup pour le marketing haut de gamme afin de construire leurs marques d'une manière que Xiaomi n'a pas. Tous les fournisseurs se battent avec acharnement pour garantir l'approvisionnement en composants dans un contexte de pénurie mondiale, mais Xiaomi vise déjà le prochain objectif : détrôner Samsung pour devenir le premier fournisseur mondial.

Pour rappel, Apple a obtenu la première place du classement au T4 2020, c'est l'effet de lancement des iPhone 12 qui avait permis au géant californien de réaliser cette belle performance. Malheureusement, cette prouesse n'aura pas duré longtemps puisque très vite Samsung a repris la première place !

Maintenant que Xiaomi s'investit davantage dans les ventes à l'étranger où ses smartphones sont peu présents, il se pourrait que d'ici les prochains trimestres, Xiaomi viennent s'incruster plus régulièrement dans le TOP 3 du classement de Canalys.