Kevin Lynch le responsable de l'Apple Watch et de la santé transféré au projet Apple Car

Il y a 2 heures

Julien Russo

Spécialiste et responsable de l'Apple Watch et de ses fonctionnalités santé depuis quasiment les débuts de la montre connectée, Kevin Lynch va prendre un nouveau chemin en interne chez Apple ! Selon un rapport de Business Insider, le géant californien l'aurait rapproché du projet Apple Car où il devrait détenir un rôle important à un poste d'ingénieur.

Un nouveau sur le projet "Titan"

On le dit souvent : "toutes les décisions que prend Apple sont très souvent stratégiques et minutieusement calculés", cependant sur ce coup-là on a du mal à comprendre pourquoi Apple transfert son responsable de l'Apple Watch et des fonctionnalités santé vers le projet d'une voiture électrique.

Un récent rapport affirme que Kevin Lynch change de rôle en interne chez Apple, la direction de l'Apple Park lui a donné l'instruction de se concentrer désormais sur le projet Titan (le nom de code de l'Apple Car).

Cette situation pour Kevin Lynch sera temporaire puisque le spécialiste de l'Apple Watch reviendra prochainement s'occuper des futures fonctionnalités santé de la montre connectée.

Malheureusement, on ne sait pas pourquoi Lynch a été appelé sur le projet Apple Car, pourrait-on s'attendre à des fonctions santé directement dans la voiture ?

Imaginez une seule seconde un capteur capable de vérifier votre taux d'alcoolémie avant que vous preniez le volant, ce serait une révolution pour la sécurité routière !



En attendant le retour de Kevin Lynch dans l'équipe Apple Watch, celui-ci sera remplacé par Evan Doll qui est l'actuel directeur de l'ingénierie des logiciels de santé chez Apple.

La supervision du projet Titan est gérée par John Giannandrea, le vice-président principal de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle d'Apple.



Le développement de l'Apple Car est toujours en cours, depuis quelques mois, le géant californien a multiplié les contacts avec des fournisseurs et même futurs partenaires qui seront des concurrents dans un avenir proche.