La police brésilienne a arrêté le gang qui déverrouille les iPhone volés

Après plusieurs semaines de traque contre des réseaux organisés volant et déverrouillant des iPhone pour accéder aux comptes bancaires des utilisateurs au Brésil, la police de l'État de São Paulo a annoncé l’arrestation de l’un des gangs en question.

Le gang utilisait un logiciel de déverrouillage acheté sur le dark web

Selon le journal brésilien Folha de S.Paulo, quatre hommes ont été arrêtés hier et accusés d'avoir intégré un gang principalement spécialisé dans le déverrouillage des iPhones, l'accès aux comptes bancaires des utilisateurs, puis le détournement d’argent.

C'est l'un des gangs les plus célèbres et les plus sophistiqués opère dans la ville de São Paulo, basé dans le centre-ville. Ses membres sont en mesure d'exploiter les failles de sécurité des smartphones et même de contourner Face ID, Touch ID et les mots de passe alphanumériques grâce à des logiciels spécialisés.

Selon le chef de police Roberto Monteiro, avec un logiciel pirate acheté sur le dark web, le gang est capable d'extraire les données de l'iPhone des gens. On ne sait pas si il s’agit du GrayKey.

Dès qu'ils réussissent à déverrouiller un téléphone, le gang évalue ce qu'il y a à l'intérieur. Si les gens ont des informations de compte bancaire, ils utilisent un autre logiciel pour exploiter les données, puis commencer à voler leur argent.

Plus de 80 policiers, 38 voitures et 10 équipes spécialisées avec l'aide d'une unité aérienne de police et trois équipes de membres de la garde civile métropolitaine ont pu accéder à un bâtiment qui aurait été le premier lieu où les criminels ont envoyé les iPhone volés des personnes pour être déverrouillés.

Bien que nous ayons déjà expliqué comment ces organisations procédaient pour voler les données de l'iPhone des gens, le policier explique que cette fois-ci c’est différent. Alors que certains criminels utilisent la rétroingénierie et sont en mesure de faire du « SIM swap », le gang utilisait un logiciel spécialisé, qui pourrait également être similaire à ce que le FBI utilise par exemple.

Suite aux rapports précédents, Apple a promis au journal brésilien qu'il faciliterait la suppression de toutes les données d'un iPhone volé par les utilisateurs. Cependant, la société n'a pas donné de détails sur ce qu'elle mettra en œuvre exactement. Avec iOS 15, les utilisateurs pourront enfin suivre un iPhone éteint à l'aide de l'application Localiser, ce qui pourrait également aider dans ce genre de cas de figure.



En France, de nombreuses banques font également face à des réseaux qui n’hésitent pas à se faire passer le service client auprès des utilisateurs en soutirant directement les login et mot de passe afin de se connecter sur leurs comptes bancaires sans difficulté.