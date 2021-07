L'iPhone SE 3 va débarquer début 2022 avec des caractéristiques de folie

Après une première version couronnée de succès puis une seconde version qui a immédiatement trouvé son public, Apple souhaiterait maintenant lancer l'iPhone SE 3 dès l'année prochaine. Un nouveau rapport de Digitimes vient de communiquer des informations extrêmement précises sur ce futur modèle d'entrée de gamme très attendue.

Prêt pour l'iPhone SE 3 ?

L'iPhone SE est probablement la meilleure stratégie qu'a trouvée Apple pour attirer les clients aux budgets serrés qui étaient prêts à s'approcher de l'univers Android pour faire des économies.

Aujourd'hui, l'iPhone SE est l'un des piliers de la gamme d'iPhone et Apple ne compte pas abandonner son smartphone star en si bon chemin. Selon un rapport, Apple serait sur le point de proposer un iPhone SE 3 dès le premier semestre de l'année prochaine, le développement du futur smartphone est probablement toujours en cours à l'heure actuelle.

Au programme, Digitimes adopte un discours assez similaire de l'une des récentes fuites de l'analyste Ming-Chi Kuo, autrement dit on retrouverait toujours un écran de 4,7 pouces, avec la puce A14 Bionic et... l'intégration d'un modem 5G !

Si les deux premiers points ne sont pas surprenants, pour la prise en charge du nouveau standard mobile, cela est assez inattendu puisqu'il s'agit d'un composant qui coûte cher et qui pourrait réduire la marge de bénéfice sur les ventes d'iPhone SE.

On connait à la politique d'Apple à ce sujet : tout, mais pas la marge de bénéfice.



Du côté du dernier rapport de Kuo sur l'iPhone SE 3, l'analyste faisait mention d'un maintien actuel du tarif du smartphone, il expliquait même que l'iPhone SE 3 serait "le téléphone 5G le moins cher jamais conçu". Apple aurait conscience que ce n'est pas sur ce modèle où il faut augmenter le prix, le risque après est de perdre des ventes et l'intérêt des consommateurs.

Kuo expliquait également qu'en proposant un iPhone d'entrée de gamme avec l'intégration de la 5G, cela renforcerait la présence d'Apple sur le marché 5G qui devient de plus en plus concurrentiel avec les constructeurs chinois qui misent énormément sur le nouveau standard mobile.