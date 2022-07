Tranquillement, l’iPhone vient d’établir un nouveau record au T3 2022

Hier, les résultats du troisième trimestre 2022 d'Apple ont été annoncés par ses dirigeants, suivi d’un appel aux investisseurs. Bien qu'il s'agisse techniquement d'un trimestre record, les analystes avaient raison de dire que c'est à ce moment-là que la croissance d'Apple, dopée par la pandémie et donc le télétravail, s'essoufflerait.



Le chiffre d'affaires du Mac a baissé de 10 % en glissement annuel, celui de l'iPad de 2 % et celui des wearables (Apple Watch et AirPods) de 8 %. Les services ont continué à augmenter, bien sûr, mais la seule bonne nouvelle du côté du matériel était l'iPhone ...

L’iPhone toujours la source numéro un de revenus

Les revenus de l'iPhone ont augmenté de 3 %, et bien que ce soit un chiffre bas, il est suffisant pour montrer une légère croissance par rapport au même trimestre en 2021. Les iPhones se vendent évidemment dans des volumes beaucoup plus importants que les autres produits Apple, ce qui a conduit à une croissance des revenus de 2 % dans l'ensemble.

Le fait que le trimestre soit plus ou moins stable n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle pour Apple. La société a bénéficié d'une énorme augmentation de la demande pendant la pandémie, les personnes travaillant et étudiant à domicile ayant acheté énormément de Mac et d’iPad. Ainsi, même une croissance de 2 % à partir de ce point de départ est impressionnante, surtout lorsque l'entreprise aurait pu faire encore mieux sans la pénurie de composants.



Jason Snell de Six Colors a mis à jour ses données pour nous aider à visualiser les résultats d'Apple sur T3 2022. Voici les revenus d'Apple de 2018 à ce jour :



Une meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé pendant la pandémie est de regarder la variation des revenus trimestre par trimestre.

Nous pouvons observer que si Apple a précédemment bénéficié de périodes de croissance significative d'une année sur l'autre, et les lancements de produits ont bien sûr des impacts trimestriels - c'est au cours de 2021 que nous avons vu des augmentations énormes - jusqu'à 54%. Cet impact s'est progressivement estompé, pour atteindre une croissance de 2 % au dernier trimestre.



La plupart des revenus du matériel ont baissé d'une année sur l'autre, le Mac étant le plus touché. C'est l'augmentation de 3 % des revenus de l'iPhone seul qui a permis à Apple de déclarer techniquement un trimestre record, en progression de 2 %... Comme quoi, les clients n’attendent pas l’iPhone 14 et continue de se ruer sur les iPhone 13.