Apple vient d'enregistrer la visite guidée de l'iPhone 15 à Mexico

Lorsqu'Apple lance un nouvel iPhone, cela s’accompagne désormais d’une série de vidéos mettant en avant les nouvelles fonctionnalités de l'appareil. Ces deux dernières années, la firme de Cupertino a créé un nouveau format de visite guidée dans lequel une personne se promène dans une une grande ville pour montrer les capacités du nouvel iPhone. Il semblerait que l'entreprise ait tourné une vidéo à Mexico pour promouvoir l'iPhone 15, un air de déjà-vu.

La publicité pour l'iPhone 15 encore enregistrée à Mexico

Comme l'indique Cris Martínez sur TikTok, Apple a fermé les abords de son magasin phare Antara à Mexico le 4 août pour enregistrer une vidéo spéciale. Bien sûr, cela aurait pu signifier n'importe quoi, comme une simple publicité pour le Mexique.



Mais notre confère a repéré quelqu'un de familier : l'acteur qui a présenté les deux dernières vidéos de visite guidée des iPhone 13 et iPhone 14.

En 2021, Apple a choisi Los Angeles et son magasin Tower Theatre comme cadre de la visite guidée de l'iPhone 13, à l'occasion de laquelle nous avons pu voir le fameux acteur pour la première fois. Dans la vidéo, l'acteur joue le rôle d'un employé d'Apple qui détaille les caractéristiques des nouveaux iPhones et montre les nouvelles fonctionnalités en action.



Le même acteur a été retenu l'année dernière pour enregistrer la visite guidée de l'iPhone 14, mais cette fois à New York. La vidéo commence à la boutique de l'Upper West Side et suit le même itinéraire que précédemment, l'acteur faisant la démonstration des nouveaux iPhone 14 et 14 Pro tout en se promenant dans Big Apple.

Cette fois, il semble qu'Apple a choisi Mexico comme cadre pour la vidéo de présentation de l'iPhone 15 - et que les personnes présentes dans l'Apple Store Antara pendant le tournage sont probablement passés juste à côté d’un iPhone 15, un mois avant son lancement.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple enregistre des publicités au Mexique, l’entreprise ayant récemment choisi cette destination à plusieurs reprises. La vidéo qui ouvre la WWDC 2023, avec un développeur à la poursuite d'une bulle, a été tournée dans les rues de Mexico. La publicité "Hello Yellow" promouvant la nouvelle couleur printanière de l'iPhone 14, lancée plus tôt cette année, a également été tournée au Mexique.



Malheureusement, personne n'a pu voir un iPhone 15 en personne pendant le tournage, il faudra donc encore patienter trois semaines pour découvrir le nouvel iPhone lors du Keynote Apple de rentrée.