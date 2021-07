Un bug dans iOS 14.7 empêche de déverrouiller l’Apple Watch via l’iPhone

Depuis quelques heures, des développeurs Apple signalent sur les réseaux sociaux des difficultés à télécharger la 6e bêta d'iOS et d'iPadOS 14.5 sur le site web developer.apple.com ! Ce...

La disponibilité des nouvelles bêtas s’accélère. Seulement une semaine après le lancement de la bêta 7, Apple propose ce soir la 8ème bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5. Pour l'instant, la...

Apple publie ce soir la deuxième bêta d'iOS 14.6, de watchOS 7.5 et de tvOS 14.6 à destination des développeurs exclusivement. Pour l'instant, les testeurs publics ne sont pas concernés, mais...

Tout est calme et d'un seul coup tout s'agite, c'est toujours comme ça avec Apple. Après avoir dévoilé le prix et la date de lancement de la batterie externe MagSafe pour les iPhone 12, la firme...

Utiliser un iPhone qui propose exclusivement Face ID en plus du traditionnel code est devenu un véritable enfer. La reconnaissance faciale d'Apple n'a pas été développée pour prendre en compte...

Nous avons vu quelques signes d'iOS 14.7.1 au cours des derniers jours, il s'agira donc probablement d'un délai d'attente relativement court avant d’avoir cette mise à jour corrective. Et cette prochaine version pourrait être la dernière car nous n'avons vu aucun signe d'une mise à jour plus importante comme iOS 14.8, Apple se concentrant sur iOS 15 avec une sortie dans moins de deux mois.

Les utilisateurs qui ont oublié leurs codes d'accès Apple Watch devront réinitialiser leur montre. Les utilisateurs d'entreprise dont l'iPhone est configuré avec des profils MDM qui nécessitent des codes d'accès alphanumériques devront se tourner vers leurs administrateurs pour supprimer l'exigence de code d'accès, puis désactiver, effacer et configurer à nouveau leur Apple Watch.

La solution de contournement temporaire d'Apple pour le bogue consiste logiquement à taper son code d'accès sur son Apple Watch pour le déverrouiller plutôt que de compter sur son iPhone, et Apple dit que le problème sera résolu dans une future mise à jour logicielle, probablement iOS 14.7.1. Il s’agit en fait d’une option de longue date qui permet de compter sur son téléphone pour déverrouiller l’Apple Watch, soit l’inverse de la fonctionnalité sur iPhone qui authentifie un utilisateur portant un masque grâce à la montre .

Suite à la sortie d'iOS 14.7 , de watchOS 7.6 et de plusieurs autres mises à jour des systèmes d'exploitation hier soir, Apple a reconnu qu'un bogue dans iOS 14.7 empêche les utilisateurs de déverrouiller leur Apple Watch en s’authentifiant simplement leur iPhone jumelé équipé de Touch ID. Ceux qui ont un iPhone avec Face ID ne sont pas concernés.

