Caviar propose déjà des iPhone 13 bling-bling en précommande

Il y a 3 heures

Julien Russo

2



Un iPhone 13 à "seulement" 1159€ ? Ce n'est pas assez pour certains clients qui aiment beaucoup... le luxe ! À toute cette clientèle qui est prête à dépenser plusieurs milliers d'euros dans un iPhone 13 avec des diamants et autres personnalisations, il y a l'entreprise Russe : Caviar. Comme chaque année, il est possible de précommander son iPhone 13 pour une customisation exceptionnelle une fois qu'il est disponible.

Caviar propose des iPhone 13 avec des diamants

À environ 2-3 mois avant l'annonce officielle des nouveaux iPhone, l'entreprise Russe Caviar propose à ses clients de précommander l'iPhone 13 qu'ils souhaitent.

Le fonctionnement est simple, Caviar commande une masse d'iPhone 13 à Apple pour après réception les personnaliser à la demande du client.

Il existe plusieurs versions et personnalisations possibles, les prix commencent de 6 520$ et grimpent jusqu'à plus de 40 000$. En réalité, il n'y a pas vraiment de limite puisque Caviar s'adresse essentiellement à un profil de client qui a les moyens et qui est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour se faire plaisir ou faire un cadeau à un proche.

Plusieurs modèles sont proposés on retrouve :

L'iPhone 13 Pro/Max avec une coque arrière fabriqué en titane noirci et en cuir d'alligator noir de haute qualité équipé d'un motif sophistiqué. La fibre de Сarbon ajoute la rigueur et la brutalité nécessaires au modèle. Le verre résistant aux chocs protégera votre téléphone en cas de chute.

(Prix : 6 520$)

(Prix 6 600$)

(Prix 6 950$)

(Prix 42 010$)

Il existe un grand nombre de personnalisations pour répondre à toutes vos attentes. Découvrez tous les modèles.

À noter également que Caviar s'est aussi lancé dans les protections pour Apple Watch ou encore les personnalisations de smartphones Samsung !