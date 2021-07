Les nouveaux Beats Studio Buds sont en vente en France

Alban Martin

Un mois après l’annonce et la sortie américaine, Apple lance ses nouveaux écouteurs Beats Studio Buds en Europe, et donc en France.



Comme nous l’avions indiqué lors de notre comparatif, pour quasiment la moitié du prix des AirPods Pro, les Buds en offrent pratiquement autant.

Les Beats Studios Buds sont disponibles en 3 couleurs et avec réduction de bruit

Enfin, les tout nouveaux Beats Studio Buds viennent d'être lancés sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs en France au prix de 149,95€.

Les écouteurs sans fil qui préfigurent ce à quoi pourraient ressembler les AirPods Pro 2 l’an prochain, se déclinent en trois couleurs. On retrouve le blanc, le noir et le rouge, la couleur étant la même pour le boitier et les écouteurs.



Sur ce nouveau produit, Apple vise un public souhaitant des écouteurs haut de gamme, discrets et adaptés auw sportifs. Bien évidemment, le son Beats caractéristique est de la partie avec des basses profondes idéales pour le hip-hop. Le tout compatible avec Apple Music Lossless et Spatial Audio.



Voici ce qu'explique la firme dans la fiche produit sur l'Apple Store en ligne :

Les produits Beats ont une mission : celle de restituer le son tel que l’artiste l’a voulu. Les écouteurs Beats Studio Buds ont été conçus pour offrir un son puissant et équilibré, le tout dans un format compact et au moyen d’une plateforme acoustique entièrement personnalisée. Logé dans une structure à deux chambres, un haut-parleur exclusif à diaphragme composé de deux éléments produit un son clair avec une séparation stéréo tout juste exceptionnelle. À cela s’ajoute un processeur numérique hors pair qui optimise les performances audio pour plus de puissance et de netteté, mais aussi pour garantir une réduction du bruit sans faille. Le résultat est là et bien là : un son immersif qui retranscrit les émotions de la musique, les faisant passer du studio à vos oreilles, et ce tout au long de votre journée.

Rappelons la fiche technique des Beats Studio Buds qui affichent la réduction active du bruit (ANC), un mode Transparence, Dis Siri pour les utiliser sans les mains, la connexion Bluetooth de classe 1, deux micros directionnels pour les appels, ainsi qu'une autonomie jusqu'à 8 heures en continu et jusqu'à 24 heures avec le boîtier.

En outre, les Studio Buds sont livrés avec trois tailles d'embouts en silicone et une protection IPX4. Sans oublier le port USB-C pour la recharge (pas d'induction pour le boitier).

Les écouteurs Beats Studio Buds proposent un jumelage simplifié pour les appareils Apple et Android ainsi qu’une connexion facilitée via Bluetooth. Avec l’app Beats pour Android, vous bénéficiez de fonctionnalités comme les commandes intégrées, l’état de l’appareil (par exemple, l’autonomie) et les mises à jour du micrologiciel. Avec les appareils Apple, ces fonctionnalités sont intégrées à iOS et aucune app n’est requise.

