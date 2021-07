Officiel : Netflix confirme son intérêt pour le gaming !

Il y a 57 min

Julien Russo

Réagir



Cela fait depuis plusieurs jours que des indiscrétions affirmaient que le service de streaming Netflix était intéressé par les jeux vidéo. L'idée mise en avant était une offre de cloud gaming qui serait accessible pour les plus de 200 millions d'abonnés. Aujourd'hui, pour la première fois depuis sa création, l'entreprise confirme que les rumeurs disaient vrai !

Netflix va se lancer dans le gaming

Cela fait maintenant plusieurs années que Netflix domine très nettement le marché du streaming, grâce à son incroyable catalogue de films, séries et documentaires, Netflix a encore l'assurance d'être le numéro 1 pendant de longues années.

Avec l'arrivée massive de nouveaux concurrents (Disney+, Apple TV+, HBO Max...), le géant du streaming ne peut s'empêcher de se poser la question : "combien de temps va encore durer son avance par rapport aux autres acteurs du marché ?".

C'est essentiellement pour cette raison que Netflix souhaite se lancer dans un nouveau secteur, tout en restant dans la même thématique : le streaming.



Lors de ses résultats du deuxième trimestre de 2021, l'équipe de direction de Netflix a mentionné l'arrivée prochaine d'une nouvelle catégorie à retrouver sur l'application. On ne parle pas ici de contenus cinématographiques, mais bien de jeux vidéos !

En effet, Netflix prévoit d'étendre son cercle d'activité dans les jeux développés pour nos smartphones, l'entreprise a l'ambition de devenir un concurrent direct d'Apple Arcade.

Sans frais supplémentaires

L'entrée de Netflix sur le terrain du jeu sur smartphone va se faire en douceur. Si beaucoup s'attendaient au lancement d'un nouveau forfait ou d'une option à ajouter dans son abonnement Essentiel, Standard ou Premium, finalement il n'en est rien.

Netflix souhaite apporter de la valeur ajoutée à ses offres en incluant... gratuitement un catalogue composé de plusieurs jeux.

Nous considérons les jeux comme une nouvelle catégorie de contenu, à l'instar de notre expansion dans les films originaux, l'animation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans l'abonnement Netflix des membres sans coût supplémentaire, comme les films et les séries. Dans un premier temps, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue période d'investissements croissants et de croissance dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais étant donné que nous avons commencé il y a près de dix ans à nous lancer dans la programmation originale, nous pensons que le moment est venu d'en savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux.

Un démarrage dans un premier temps sur nos mobiles, mais pourquoi pas après une extension de la catégorie jeux sur l'Apple TV 4K, les consoles PS5 et Xbox Series X ou encore les téléviseurs connectés ?

Pour l'instant, le géant du streaming veut y aller doucement et ne pas se précipiter au risque de décevoir certains abonnés qui attendent beaucoup de cette nouveauté !



Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée pour le lancement de la catégorie "Gaming" sur Netflix, on ne connait pas non plus les jeux qui seront distribués. L'hypothèse de jeux originaux issus des séries et films originaux Netflix n'est pas à exclure, si on suit une certaine logique, l'entreprise pourrait se servir de la popularité de ses créations comme Stranger Things, la Casa de Papel... Pour proposer des jeux inédits basés sur ces univers.



Source