iPhone Photography Awards 2021 : la photo gagnante a été prise en Roumanie

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple exploite toutes les solutions imaginables pour faire la promotion de la qualité des photos et vidéos prises avec un iPhone. Avec les nombreuses campagnes marketing "Shot on iPhone", Apple propose aussi un concours annuel depuis 2007 qui récompense les plus belles photos prises avec l'iPhone.

Istvan Kerekes est le grand gagnant

Apple ne cessera jamais de vous le répéter : choisir l'iPhone, c'est choisir un appareil photo qui vous permettra de prendre des clichés impressionnant de jour comme de nuit.

Pour la 14e édition du concours annuel IPPAWARDS, Apple a sélectionné plusieurs photos gagnantes, on en retrouve prises avec des iPhone plutôt récents et d'autres prises avec des iPhone qui sont sortis il y a plusieurs années !

Gagnant du grand prix

Istvan Kerekes - Roumanie

Bergers de Transylvanie est la photo qui a gagné le grand prix, elle a été prise avec un iPhone 7 à Targa Mures, Transylvanie en Roumanie. Elle met en avant deux hommes qui semblent avoir passé une longue journée et qui tiennent deux brebis.

Avec un brouillard et un environnement froid avec une fine couche de neige, cette photo est absolument exceptionnelle.

Photographe de l'année

Sharan Shetty - Azerbaïdjan

Collage est la photo qui a permis à Sharan Shetty de remporter le 1er prix de photographe de l'année avec un iPhone. Elle a été prise avec un iPhone X proche de la montagne Yanar Dag, à proximité de Bakou en Azerbaïdjan. Cette photo en noir et blanc est particulièrement forte en émotion puisqu'elle met en avant la complicité que peut avoir l'homme avec un animal. Sharan Shetty qui est particulièrement proche de son cheval a voulu immortaliser le moment en s'assoyant au sol et posant sa tête contre son cheval.

Photographe de l'année à la 2e place

Dan Liu - Chine

Une marche sur Mars est la photo qui a offert la seconde place du meilleur photographe avec un iPhone à Dan Liu, la photo a été prise avec un iPhone 11 Pro Max dans la vaste province nommé Qinghai en Chine. Cette photo montre à quel point notre Terre possède des paysages exceptionnels qui pourraient presque porter à confusion avec la planète Mars !

Pour apporter une certaine crédibilité à sa photo et semer la confusion, Dan Liu a posé avec une tenue de cosmonaute en expédition dans l'espace.

Photographe de l'année à la 3e place

Jeff Rayner - États-Unis

Marche latérale en ondes est la photo qui a permis à Jeff Rayner de remporter le titre de 3e meilleur photographe de l'année avec un iPhone. La photo a été réalisée à son domicile situé dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles en Californie, un iPhone X a été utilisé pour prendre ce magnifique cliché en noir et blanc.

Cette photo représente l'amour de sa fille pour la danse, difficile à pratiquer en période de pandémie où les cours sont le plus souvent suspendus ou inaccessible à un grand nombre de participantes et participants, Jeff Rayner souhaite montrer que quand on a la passion de la danse, il n'y a aucune barrière pour la pratiquer.



Les iPhone Photography Awards 2021 ont sélectionné plusieurs photographies par catégorie, nous avons :

