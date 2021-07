Apple a retiré l'iPhone XR et 5 iPad des appareils compatibles Audio Spatial

Apple a procédé hier à une modification à propos de la prise en charge de l'audio spatial avec Dolby Atmos sur certains de ses appareils. Jusqu'ici, l'iPhone XR et cinq modèles d'iPad étaient notifiés comme compatibles, mais aujourd'hui comme par magie... ils ne le sont plus !

Apple semble s'être trompé sur la compatibilité

Il y a quelques jours encore, l'iPhone XR, l'iPad mini 5, l'iPad Air 3 et les iPad 6, 7 et 8 étaient marqués comme éligibles à l'audio spatial accompagné du Dolby Atmos. Une mention qui était affichée dans la page des caractéristiques des différents appareils, mais aussi dans un document d'assistance.

Aujourd'hui, Apple a supprimé la prise en charge via les haut-parleurs intégrés des appareils cités ci-dessus.



Désormais, seuls les haut-parleurs intégrés sur un iPhone XS ou une version ultérieure sont éligibles (sauf l'iPhone SE 2020).

Du côté de l'iPad, vous pourrez avoir l'audio spatial et Dolby Atmos uniquement sur l'iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou version ultérieure), l'iPad Pro 11 pouces ou l'iPad Air 4.



Ce genre d'erreur sur le site d'Apple est rapidement corrigé puisque la firme de Cupertino sait qu'une poursuite judiciaire pour publicité mensongère peut survenir à n'importe quel moment. C'est pour cela que dès que l'anomalie est remontée, une course contre la montre s'enclenche !

Si vous avez un iPhone éligible au Dolby Atmos, n'oubliez pas de l'activer manuellement. Pour cela, direction les réglages de l'iPhone, puis aller dans Musique et vous aurez "Dolby Atmos", il est préférable de le mettre en "Toujours activé" pour en profiter en permanence.



À noter qu'on parle ici de la prise en charge du Spatial Audio et Dolby Atmos via les haut-parleurs des appareils, si vous avez un iPhone XR, mais que vous avez un AirPods Max ou des AirPods Pro, vous pourrez profiter du son 3D directement via votre casque ou vos écouteurs, mais pas en diffusion directe depuis l'iPhone.



