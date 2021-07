Apple est en train de développer un écran externe avec une puce A13 et Neural Engine

Aucune date n'a été communiquée. Il est donc impossible de dire si on peut s'attendre à une disponibilité cette année ou plutôt en 2022. La seule chose qu'on sait, c'est que le projet est en cours depuis déjà pas mal de temps.

Le rapport d'aujourd'hui des sources de 9to5Mac suggère qu'Apple n'a pas renoncé à ses plans de lancer un écran externe avec une sorte de SoC, du moins en interne. Avoir un CPU/GPU intégré à l'écran externe pourrait aider les Mac à fournir des graphiques haute résolution sans utiliser toutes les ressources de la puce interne de l'ordinateur. Apple pourrait également combiner la puissance du SoC d'affichage avec le SoC du Mac pour fournir encore plus de performances pour l'exécution de tâches graphiques intensives.

J327 : c'est le nom de code de ce nouvel écran aux caractéristiques inédites. D'après des sources familières de 9to5mac , Apple est en train de développer un écran externe équipé d'une puce A13 Bionic , il s'agit de celle qui est présente dans les iPhone 11. L'intérêt d'ajouter une telle puce avec un moteur neuronal dans un écran est purement stratégique et bien pensé, puisque cela va permettre d'accélérer les tâches d'apprentissage automatique.

Selon un récent rapport, plusieurs ingénieurs Apple travailleraient en ce moment sur un projet secret (enfin, plus maintenant) qui consiste à intégrer une puce A13 et le Neural Engine dans un écran externe. Les informations ne rentrent pas dans les détails, mais il pourrait s'agir d'une nouvelle génération du Pro Display XDR actuellement commercialisé.

