Axis & Allies 1942 Online : le jeu de stratégie arrive cet été sur iPad

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Les amateurs de jeux de plateau doivent avoir le sourire en lisant le titre de cet article, puisque le jeu édité par Hasbro, Axis & Allies 1942, va avoir le droit à une version iPad. Sorti en 2019 sur la plateforme Steam, Beamdog nous apprend donc son arrivée sur nos tablettes dès cet été, et plus tard dans l'année sur Android.

Pour ceux que ne connaissent pas cette excellente création, il se joue jusqu'à 5 joueurs et vous permet de contrôler une ou plusieurs puissances mondiales avec pour objectif de contrôler 9 des 12 villes stratégiques en utilisant des divisions, des flottes aériennes ou navales. Le trailer de l'arrivée sur iPad :

Axis & Allies 1942 Online prépare son arrivée sur iPad

Axis & Allies 1942 Online est la version numérique officielle du classique de stratégie de Hasbro : Axis & Allies 1942 Second Edition ! Ce jeu de société s'adapte à votre écran ET à votre emploi du temps chargé. Soyez averti à votre tour et commandez des armées à votre rythme !



Faites équipe avec des amis, défiez les meilleurs joueurs mondiaux de l'Axe et des Alliés au cours de saisons classées, jouez en solo contre l'IA, ou passez et jouez avec un ami sur une seule tablette !

Beamdog vient donc d'annoncer l'arrivée prochaine de Axis & Allies 1942 Online sur iPad, ainsi que sur les appareils Android. La version iPad comprendra toutes les principales fonctionnalités et modes de jeu de la version Steam, y compris le multijoueur en ligne et la synchronisation des comptes de joueur sur toutes les plateformes.



La version iPad est prévue pour cet été et son prix sera de 10,99€ !