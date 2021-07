Corning présente un nouveau verre pour les capteurs des iPhone 13

Corning, célèbre marque à l'origine des verres Gorilla Glass et du Ceramic Shield présent sur l'iPhone 12 se lance un nouveau défi, celui de protéger au mieux les capteurs photo des smartphones. Pour ce faire, la société vient de dévoiler le Gorilla Glass DX.

Gorilla Glass DX : la résistance ultime pour les capteurs photo

Fin 2020 lors de sa sortie, l'iPhone 12 s'est équipé d'un écran Ceramic Shield qui lui permet d'être beaucoup plus robuste que ses prédécesseurs. Il y a quelques mois, des tests avaient été effectués pour confirmer le gain de résistance de ce type de verre et son apport contre les rayures.



Si l'iPhone essaye d'être de plus en plus protecteur avec nos données, il essaye également de devenir meilleur en ce qui concerne la résistance aux chutes du quotidien. Bonne nouvelle, la société Corning vient d'annoncer des nouveaux verres Gorilla Glass mais cette fois-ci, destinés aux capteurs photo.

Sous le nom de Gorilla Glass DX & Gorilla Glass DX+, ces verres ont pour objectif de protéger les capteurs photo d'un smartphone avec la même efficacité que ce que propose le Ceramic Shield sur l'écran. Sur le papier, voici une annonce plus qu'alléchante, surtout quand on connaît le prix pour faire réparer l'objectif photo endommagé d'un smartphone.



Selon Corning, le Gorilla Glass DX n'endommagera pas la qualité visuelle, au contraire, il se pourrait même que cela l'améliore étant donné qu'il permet de capter plus de lumière qu'un capteur qui n'est pas équipé de cette technologie. Une combinaison qualité / résistance et surtout "bon marché" qui pourrait plaire à plus d'une marque.



À voir si Apple nous fera la surprise de l'implanter sur l'iPhone 13 même si connaissant la satisfaction d'Apple pour sa méthode de protection actuelle en verre de saphir, il y a peu de chance que cela arrive immédiatement. En revanche, Corning annonce dans son communiqué que c'est Samsung qui va être le premier à se lancer sur cette technologie.