Snapchat a doublé son chiffre d'affaires sur T2 grâce à la hausse des utilisateurs

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Il n'est pas simple en 2021 de trouver un adolescent qui n'a pas de compte Snapchat, véritable moyen de communication pour la jeunesse, Snapchat est devenu incontournable sur iOS et Android. La bonne nouvelle pour Snap, c'est que plus le temps passe et plus les résultats financiers ont les indicateurs dans le vert.

Snapchat, le succès intouchable

Tard dans la soirée hier, Snapchat a publié les résultats financiers pour le deuxième trimestre de cette année. Surveillé de près par les investisseurs et analystes, Snapchat a su leur mettre des étoiles dans les yeux en annonçant un chiffre d'affaires qui a doublé par rapport au même trimestre en 2020.



En seulement 3 mois, Snapchat a réussi à générer la colossale somme de 982,11 millions de dollars, ce qui représente tout de même une croissance de 116% par rapport au second trimestre de l'année dernière.

Même les analystes ne s'attendaient pas à une telle performance, puisqu'ils pensaient que Snapchat ne dépasserait pas les 846 millions de dollars.



Au niveau des pertes, elles sont toujours aussi importantes, mais Snapchat a su limiter les dégâts pour éviter de faire peur à ses fidèles investisseurs, on enregistre 192,51 millions de dollars de pertes contre 310,61 millions au T2 2020 !

La force de Snapchat sur ce dernier trimestre, c'est d'augmenter le gain que rapporte chaque utilisateur qui utilise régulièrement l'application. L'année dernière à la même période, un utilisateur rapportait 1,91 dollar en moyenne, au T2 2021 un utilisateur a rapporté en moyenne 3,35 dollars. Une énorme évolution qui explique l'incroyable chiffre d'affaires qui a doublé.

Les utilisateurs Snapchat sont toujours plus nombreux

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser Snapchat, l'entreprise a annoncé une hausse de 23% de son nombre d'utilisateurs. La pandémie y est forcément pour quelque chose puisqu'en perdant le contact physique avec ses proches (télétravail, cours à distance...) on s'approche forcément des technologies pour continuer à maintenir ce lien social qui est précieux.

Les analystes s'attendaient tous à 290,3 millions d'utilisateurs, mais finalement, Snapchat a fait mieux en annonçant 293 millions d'utilisateurs dans le monde entier où l'application est disponible.

Evan Spiegel, le dirigeant de Snapchat est fier et très satisfait que son entreprise se porte aussi bien, il a déclaré :

Nos résultats du deuxième trimestre reflètent la force généralisée de notre activité, puisque nous avons augmenté à la fois le chiffre d’affaires et les utilisateurs actifs quotidiens aux taux les plus élevés que nous ayons atteints au cours des quatre dernières années.

Il a également promis le développement de la communauté et de l'activité Snapchat dans plus de pays, de nombreuses opportunités ne demandent qu'à être saisies pour continuer le succès de l'application Snapchat.

