Bons plans iOS : Tempest: Pirate Action RPG, Vectronom, Birdie for Twitter

Hier à 22:11

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Tempest: Pirate Action RPG, Vectronom, Birdie for Twitter. L'occasion d'économiser 26.1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Birdie for Twitter (App, iPhone / iPad, v1.9, 48 Mo, iOS 11.0, Mailr Tech LLP) passe de 5,49 € à gratuit. Birdie vous montre d'abord les meilleurs Tweets et les plus importants. En plus de mettre en évidence les meilleurs Tweets, l'application fait apparaître les meilleures réponses. Birdie a également une section « Favoris » qui vous permet de vous concentrer sur les personnes les plus intéressantes.



Vous pouvez également mettre en évidence les meilleurs articles d'actualité de votre chronologie qui correspondent à vos intérêts. L'application dispose d'une section d'actualités sans distraction, vous pouvez donc vous concentrer sur la lecture des actualités.



Les + : Une nouvelle façon d'utiliser Twitter Télécharger l'app gratuite Birdie for Twitter





Blanche-Neige de Grimm (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 147 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. Blanche Neige parviendra-t-elle à échapper à la méchante reine avec l'aide des sept nains ? Deviendra-t-elle la plus belle ? Une aventure extraordinaire remplie de miroirs magiques, de déguisements, de pommes empoisonnées et de trésors cachés. Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire. Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Blanche Neige et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Blanche Neige.



Les + : Une nouvelle façon de lire des livres pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Blanche-Neige de Grimm





Jeux gratuits iOS :

Vectronom (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.1.0, 188 Mo, iOS 13.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à gratuit. Vectronom est un jeu sur iOS et Android qui débarque après avoir fait ses armes sur Mac et PC ou encore sur Switch. Il s'agit d'un nouveau titre de Arte, ici en partenariat avec Ludopium.



Pour changer, Arte propose cette fois un jeu de réflexion en 3D qui demande un certain rythme. En effet, le monde psychédélique de VECTRONOM est composé d'ondes colorées et de niveaux à géométrie variable qui sont conçus au fil des BPM. Pour y jouer, il faudra monter le son, tendre l'oreille et être bien concentré.



Loin d'un simple Tap Tap Revenge, Vectronom est un en réalité un puzzle musical dont la difficulté augmente rapidement, malgré un gameplay intuitif et addictif. Garder le rythme ne sera pas une mince affaire, même si la B.O. électronique est très plaisante.



Les + : C'est beau, et c'est rythmé Télécharger le jeu gratuit Vectronom





The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit. Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui.



Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation...



Les + : Le concept

Pour les petits et grands Télécharger le jeu gratuit The Busy Lumberjack





Peppa Pig™: Journée sportive (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.6, 301 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de € à gratuit.

GROIN ! Une nouvelle mise à jour est disponible pour améliorer l'application, afin que toi et ta famille puissiez en profiter un maximum! Voici ce qui vous attend : • Correctifs de bugs et amélioration de la stabilité Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig™: Journée sportive





Lumber Jack - Timber (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.4.1, 195 Mo, iOS 10.0, RL Technology, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Les vraies aventures vous attendent ici! Coupez les arbres avec votre hache. LumberJack Tree Chop est un jeu de style arcade oldschool. Devenez bûcheron, coupez du bois et évitez les branches. Cela semble être une tâche facile?



Facile à jouer mais difficile à maîtriser. Maîtrisez vos compétences pour atteindre les meilleurs records des classements.



Les + : Un jeu d'arcade qui mettra vos réflexes à l'épreuve Télécharger le jeu gratuit Lumber Jack - Timber





Promotions iOS :

Majesty The Fantasy Kingdom (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.13, 117 Mo, iOS 10.0, HeroCraft Ltd.) passe de 3,49 € à 1,09 €. Voici un jeu de stratégie temps réel dans lequel vous devez bâtir un royaume et éliminer vos ennemis. 30 bâtiments, 10 types de héros avec des tonnes de caractéristiques, des armes et armures ou encore une bonne douzaine de monstres composent le champ de bataille.



Ici, nous influençons les citoyens plutôt que de les diriger au millimètre, idéal pour se concentrer sur la "big picture". Vous pouvez donner des ordres au héros mais il faudra les payer. Et comme dans tout jeu de rôle : les héros améliorent leurs compétences et leurs talents, en plus de gagner de l'argent à dépenser dans de nouveaux équipements, armes et élixirs magiques.



Musique, graphismes et interface sont très bien réalisés.



Les + : 15 missions scénarisées

Un principe d'influence original Télécharger Majesty The Fantasy Kingdom à 1,09 €





Doctor Who: Lonely Assassins (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 770 Mo, iOS 11.0, Maze Theory Ltd.) passe de 4,49 € à 3,49 €. Au milieu d'une sinistre série d'événements dans une maison apparemment abandonnée à Londres, quelqu'un disparaît et vous trouvez son téléphone. Lorsqu'il commence à s'autodétruire, l'ex-scientifique de l'UNIT Petronella Osgood fait appel à votre aide pour découvrir des indices cachés et résoudre des énigmes cryptiques. Il s'agit de la suite de l'histoire des Anges Pleureurs où il faudra rechercher dans des messages, des e-mails, des vidéos, des photographies et plus encore pour découvrir la vérité.



Au niveau des personnages, on retrouve Petronella Osgood (interprétée par Ingrid Oliver) mais aussi Finlay Robertson dans le rôle de Larry Nightingale et une apparition spéciale de Jodie Whittaker dans le rôle du docteur. Télécharger Doctor Who: Lonely Assassins à 3,49 €





Tempest: Pirate Action RPG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.410, 416 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €. Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Télécharger Tempest: Pirate Action RPG à 4,49 €