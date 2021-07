DuckDuckGo supprime les traqueurs avec "Email Protection"

Si vous un fan de Facebook et que vous utilisez beaucoup messenger, vous avez alors peut être remarqué que vous êtes maintenant contraint d'ouvrir l'application messenger pour lire vos...

Voici donc une raison de plus de passer à DuckDuckGo, un navigateur gratuit et conçu pour les utilisateurs, à la manière de Safari.

Ce qui est intéressant à propos de la fonctionnalité de protection de la messagerie de DuckDuckGo, c'est qu'Apple apporte cela avec iCloud+. Pour les utilisateurs qui paient l'un des trois forfaits iCloud , ils pourront utiliser Private Relay , qui crypte vos données tout en faisant surface sur le Web, la fonctionnalité « Cacher Mon Email » qui vous permet d'envoyer des e-mails aléatoires et uniques qui sont transférés à votre compte principal, et d'avoir également un nombre illimité de caméras vidéo HomeKit Secure.

Pour l'instant, les utilisateurs ne peuvent rejoindre la liste d'attente privée pour cette fonctionnalité qu'en ouvrant l'application, puis en choisissant "Paramètres", "Fonctionnalités bêta" et "Protection de l'e-mail".

Puisqu'il est courant que les sites téléchargent votre adresse e-mail sur Google et Facebook pour le ciblage publicitaire, ou que votre courrier électronique soit divulgué lors d'une violation de données, ce niveau supplémentaire de protection de l'identité est malheureusement nécessaire. Vous pouvez le considérer comme similaire à ne pas réutiliser le même mot de passe partout.

Avec l'e-mail @duck.com, DuckDuckGo dit qu'il supprime les trackers cachés des messages entrants envoyés à l'adresse, puis les transmet à la boîte de réception régulière de l'utilisateur pour une lecture plus sûre. Le tout sans conserver vos courriels.

Nous sommes heureux d'annoncer la version bêta de DuckDuckGo's Email Protection. Notre service gratuit de transfert d'e-mails supprime les traqueurs de courrier électronique et protège la confidentialité de votre adresse e-mail personnelle sans vous demander de modifier les services ou les applications de messagerie. La plupart des solutions existantes de confidentialité des courriels sont assorties de compromis importants. Vous devez soit changer complètement de service de messagerie ou d'application, soit dégrader votre expérience de messagerie en masquant toutes les images. Nous pensons que la protection de vos renseignements personnels contre les fuites à des tiers devrait être simple et transparente, comme le reste du pack de protection de la vie privée de DuckDuckGo.

DuckDuckGo a annoncé plus tôt cette semaine que l'application lançait sa nouvelle fonctionnalité de protection de l'e-mail en version bêta. Cette fonction protégera la confidentialité de vos courriels sans changer de service de messagerie.

