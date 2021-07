Shot on iPhone 12 : Apple vous donne des astuces pour faire des vidéos saisissantes

Il y a 4 heures

Julien Russo

1



À chaque génération d'iPhone, Apple publie des publicités et tutoriels pour vous apprendre à réaliser des vidéos à couper le souffle avec l'appareil photo de l'iPhone. Pour cette nouvelle promotion, la firme de Cupertino a choisi de vous montrer quelques exemples de vidéo puis a laissé un professionnel vous expliquer comment faire.

Le cinéma à la portée de n'importe quel utilisateur d'iPhone

Pas besoin d'acheter des équipements à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour réaliser des scènes dignes des plus grands films hollywoodiens. Dans une nouvelle vidéo, Apple montre à quel point les technologies et les capteurs intégrés dans l'iPhone sont capables de créer des vidéos impressionnantes.

Le géant californien explique comment l'utilisation de la caméra UItra Wide permet de réaliser des perspectives uniques (comme donner la sensation d'une énorme différence de taille entre deux personnes au premier et second plan).

Apple met aussi en avant les différents effets d'éclairage pour apporter une valeur ajoutée à vos contenus !

Plusieurs astuces sont communiquées par l'équipe créativité d'Apple, comme celle de fixer un iPhone à une roue, d'y installer une lumière bleue puis de faire tourner la roue pour apporter un éclairage spécial (0:12).

On retrouve aussi la technique de faire tomber l'iPhone sur une surface molle accompagnée de paillettes, on y ajoute un ralenti, une danseuse et le rendu est exceptionnel (0:16).



Des tutoriels qui peuvent vous permettre de faire des vidéos spectaculaires pour votre compte Instagram ou à publier sur TikTok.

Retrouvez l'intégralité de la vidéo d'Apple ci-dessous.