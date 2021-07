Spotify lance les notifications de nouvelles musiques et podcasts

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Toujours en quête de proposer mieux que ses principaux concurrents sur le marché du streaming, Spotify vient d'inclure un système de notification similaire à ce qu'on pourrait voir sur un réseau social comme Facebook. Désormais, quand un nouvel album ou un nouveau podcast débarque, vous serez immédiatement averti ! Découvrez comment ça va fonctionner...

Voici les notifications Spotify

Une cloche, une pastille bleue et le tour est joué !

Spotify propose dès maintenant à ses utilisateurs de profiter de notifications dès qu'ils ouvriront l'application, cette nouveauté s'appelle "Quoi de nouveau" et elle se base sur vos préférences personnelles.

Le fonctionnement est simple, sur Spotify vous pouvez suivre depuis pas mal de temps des artistes ou même des podcasts, le service de streaming va se baser sur cette information pour cibler les notifications qui seront susceptibles de vous intéresser.



Résultat, si vous avez suivi l'artiste Ed Sheeran et Travis Scott, vous recevrez des notifications dès que de nouveaux morceaux sont ajoutés, même résultat s'ils lancent un nouvel album.

En ce qui concerne les podcasts, le concept est le même, si vous vous abonnez à un podcast, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode a été mis en ligne.

Cette fonctionnalité va permettre de rapprocher d'une manière impressionnante les artistes et les utilisateurs, mais aussi les créateurs de podcasts et leurs auditeurs.

Spotify explique :

Un indicateur de point bleu sur l'icône de la cloche vous indiquera d'un coup d'œil si de nouvelles chansons ou de nouveaux épisodes ont été publiés depuis votre dernière visite. Quoi de neuf comprend également des filtres qui vous permettent de trier les nouvelles sorties musicales ou les nouveaux épisodes de podcasts et de séries, vous aidant à trouver plus rapidement ce que vous cherchez.

Les abonnés iOS et Android peuvent en bénéficier dès aujourd'hui, à condition d'avoir la dernière version de l'application Spotify.

Et sur Apple Music ?

Nettement moins mis en avant que sur Spotify, Apple Music propose aussi depuis le premier trimestre de 2021 des notifications visant à vous informer de l'arrivée de nouveaux titres.

À l'heure actuelle, Apple vous prévient des :

Nouveaux albums

Nouveaux singles

Nouveaux clips

Pour vérifier si les notifications sont activées sur votre compte Apple Music, direction "Écouter" (en bas à gauche de l'app) puis appuyer sur votre photo (en haut à droite). Vous aurez après "Notifications", trois options sont à activer : Nouveautés, Afficher dans la bibliothèque et Activité de l'ami.

Contrairement à Spotify et son bouton "Suivre", pour connaître les notifications qui seront pertinentes pour vous, Apple se sert des musiques que vous avez précédemment aimées ou que vous n'avez pas appréciées.

