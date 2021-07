1Password : une levée de fonds de 100 millions de dollars pour s'agrandir

Décidément, la crise sanitaire mondiale et le développement "forcé" du télétravail auront été bénéfiques pour tout le business lié à internet. Alors que les applications d'appels vidéo sont devenues virales, d'autres comme les gestionnaires de mots de passe ont également été découvertes par des millions de personnes. C'est le cas de 1Password qui après un an et demi de gains vient de pratiquer une levée de fonds de 100 millions de dollars.

1Password : une valorisation estimée à 2 milliards

Depuis qu'internet existe, s'il y a bien un sujet qui ne cesse de faire débat, c'est les mots de passe. Cette suite de lettres et de chiffres que seul vous êtes censé connaître (que l'on oublie souvent) est à l'heure actuelle le moyen le plus utilisé à travers le monde pour se connecter à nos différents espaces personnels.



Certaines sociétés l'ont compris depuis fort longtemps et c'est le cas de 1Password qui cartonne depuis des années avec son gestionnaire de mots de passe qui vous permet de tous les rassembler au même endroit pour vous faciliter la tâche au quotidien. Un logiciel utilisé par des millions de personnes à travers le monde que ce soit sur mobile, sur Mac ou sur Windows.

Si depuis un certain temps, les mastodontes que sont Apple et Google ont repris ce système pour l'implanter directement dans leur OS, cela n'empêche pas les applications tierces comme 1Password ou même Dashlane d'engranger des utilisateurs année après année.



Preuve en est, la société vient de se voir accorder une levée de fonds de 100 millions de dollars. En pleine expansion, la société ajoute que son chiffre d’affaires annuel est passé de 90 millions à 120 millions de dollars d'une année sur l'autre. Une superbe nouvelle qui vient compléter la dernière collecte de fonds en date d'une valeur de 200 millions de dollars en 2019.



Comme le relève VentureBeat, la pandémie et par conséquent le télétravail mis en place ces derniers mois à travers le monde à fait découvrir ce genre de logiciel/application à des millions de gens qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie en général et qui donc n'étaient pas au courant que cela existe. Même constat que pour les applications d'appels vidéo comme Zoom, Google Meet...

