Apple prévoit des problèmes de stocks sur iPhone et iPad à la rentrée

Cook a également déclaré que bien qu'Apple s'attende à des contraintes d'approvisionnement, les coûts des composants dans l'ensemble ont diminué, mais Apple paie actuellement plus cher pour le fret qu'elle ne le souhaiterait. Espérons que le lancement des iPhone 13 ne soit pas affecté, avec un keynote prévu aux alentours du 14 septembre .

La majorité des contraintes sont celles que d'autres voient. Je le classerais comme une pénurie d'industrie. Nous avons quelques pénuries en plus de celles où la demande a été si forte et si au-delà de nos propres attentes qu'il est difficile d'obtenir l'ensemble des pièces dans les délais que nous souhaitons. C'est aussi un peu ça. Comme je l'ai déjà dit, les derniers nœuds, que nous utilisons dans plusieurs de nos produits, n'ont pas été aussi problématiques. Les nœuds hérités sont l'endroit où les contraintes d'approvisionnement ont été, sur le silicium.

On a demandé au PDG d'Apple, Tim Cook, si les contraintes d'approvisionnement se poursuivront jusqu’aux fêtes de fin d’année, mais Cook a déclaré qu'il ne voulait pas prédire cela. "Nous allons prendre un trimestre à la fois", a-t-il déclaré. « Nous ferons tout notre possible pour atténuer tout cet ensemble de circonstances auxquelles nous sommes confrontés. » Cook a poursuivi en disant que les contraintes qu'Apple voit sont les mêmes qui ont également un impact sur d'autres entreprises.

Les contraintes auront un impact particulier sur les ventes d'iPhone et d'iPad, mais il n'est pas clair si ces contraintes d'approvisionnement prévues affecteront les modèles d'iPhone 13 qui devraient être lancés en septembre.

Les contraintes d'approvisionnement que nous avons observées au trimestre de juin seront plus élevées au trimestre de septembre.

Lors de l'appel des résultats financiers de la nuit dernière couvrant le troisième trimestre fiscal 2021 (deuxième trimestre civil), Luca Maesteri, directeur financier, a déclaré qu'Apple s'attendait à ce que les contraintes d'approvisionnement affectent l'iPhone et l'iPad au cours du prochain trimestre.

