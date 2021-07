Baldo et Asphalt 8 Airborne+ annoncés sur Apple Arcade

Il y a 38 min

Alban Martin

Réagir



C'est un été chargé auquel on assiste du côté d'Apple Arcade, et cela va continuer. Apple vient d'annoncer l'arrivée prochaine de deux nouveaux jeux sur le service d'abonnement avec ​​Baldo et Asphalt 8 Airborne+. Les deux titres sont planifiés pour la fin du mois d'août.



Baldo : un esprit à la Zelda

Baldo offre des sensations qui ne sont pas sans rappeler un certain The Legend of Zelda. C'est un RPG d'action et d'aventure avec des énigmes complexes à résoudre.

Une prophétie s'est réalisée, un enfant au cœur pur est né. La créature sans cœur scellée dans le monde souterrain par les hiboux sages est sur le point de ressusciter.

Un voyage dans une terre magique pleine de mystères à découvrir.



Baldo est un RPG d'action et d'aventure, plein d'énigmes et de donjons complexes à résoudre. En voyageant à travers le monde, Baldo interagira avec de nombreux personnages étranges et drôles dispersés partout, pour terminer la quête de l'histoire principale et de nombreuses autres quêtes secondaires. Les combats et la collecte d'objets seront au coeur du gameplay.



Voici une vidéo :

Télécharger le jeu Baldo

Asphalt 8: Airborne+ : une version améliorée du jeu

De son côté, Asphalt 8: Airborne+ est une version du jeu de course classique sans publicité ni achat intégré. Après avoir convaincu 400 millions de joueurs, Gameloft propose une version complète de son jeu de course arcade avec 240 bolides officiels dont des motos, 50 circuits, 400 courses en carrière, 1500 défis, 6 modes de jeu uniques, etc.



Le jeu est superbe, compatible avec la plupart des appareils Apple et largement plus intéressant en version "+".



Vous pouvez essayer Apple Arcade avec un essai gratuit d'un mois. Après cela, c'est 4,99€ par mois. Un abonnement peut être partagé avec jusqu'à six autres membres de votre famille grâce au partage familial.

Télécharger le jeu Asphalt 8: Airborne+