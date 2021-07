Google Maps : les nouveaux widgets iOS sont là !

Il y a 50 min (Màj il y a 49 min)

Alexandre Godard

Google Maps, la plus célèbre des applications GPS au monde accueille enfin des widgets modernes façon iOS 14.

Google Maps : les widgets iOS sont enfin arrivés

Apple a lancé les widgets avec iOS 14 à l'automne 2020 et depuis, la plupart des applications proposent leurs propres widgets, pour certains utiles et d'autres plus décoratifs qu'autre chose.



La célèbre application de cartographie Google Maps n'avait pas encore eu le droit aux siens mais c'est désormais le cas à partir de ce mercredi 28 juillet 2021. Après avoir mis à jour l'application, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans la section widgets et ainsi vous aurez accès à ceux concernant Google Maps.

Le premier donne de la visibilité sur les conditions de circulation de l'un de vos trajets, les détails d'un lieu précis... Le deuxième de taille moyenne vous donne un accès rapide à quatre catégories et à la recherche rapide dans Google Maps pour lancer son itinéraire sans même avoir besoin de se rendre dans l'application.



Comme vous pouvez le constater, Google a pour le moment fait le choix du petit et du moyen mais le grand widget n'existe pas (encore). Sans doute car la firme n'a pour le moment pas trouvé l'utilité pour celui-ci mais cela devrait venir dans les mois à venir.



