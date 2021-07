iOS 15 : les cartes d'identité pourraient être ajoutées avec la reconnaissance faciale

Il y a 6 heures

William Teixeira

Dans quelques États aux États-Unis, il va être possible dans quelques semaines d'ajouter une carte d'identité dans son application Wallet, une nouveauté très délicate qu'Apple veut encadrer pour éviter les abus. Dans la dernière bêta d'iOS 15 publié hier soir, on retrouve une information capitale en ce qui concerne l'ajout d'une carte d'identité dans l'app Wallet.

Le Face ID viendrait accompagner la procédure d'ajout de carte d'identité

Apple a réussi à obtenir la confiance de certains États pour proposer à ses futurs utilisateurs d'iOS 15 de numériser leurs cartes d'identité directement dans leur iPhone.

Bien sûr, avant de proposer une telle fonctionnalité, la firme de Cupertino a dû apporter de solides preuves et arguments sur l'aspect de la sécurité et des mesures prises pour éviter l'usurpation d'identité.

L'une des pratiques qu'Apple pourrait exiger lors de l'ajout d'une carte d'identité, c’est la vérification de l'utilisateur via le Face ID, c'est en tout cas ce que révèle la bêta 4 d'iOS 15.



Le code de la dernière bêta explique que la procédure d'ajout de carte d'identité dans Wallet inclurait une vérification de votre visage. Le fonctionnement est déjà bien précis puisque l'iPhone regarderait avec attention la photo sur votre carte d'identité puis lancerait une authentification via Face ID. À partir de ces deux informations, Apple pourrait vérifier si la carte d'identité que vous souhaitez ajouter dans Wallet est bien la vôtre et pas celle de quelqu'un d'autre.

Comme le rapporte 9to5mac, la procédure de reconnaissance faciale lors de l'enregistrement va être encore plus exigeante que la procédure basique.

En effet, après avoir analysé la photo de votre carte d'identité, l'iPhone va vous ouvrir une fenêtre d'animation vous invitant à commencer la vérification Face ID.

L'iPhone aura besoin de regarder plusieurs angles de votre visage, il vous sera demandé de : bouger la tête à droite et à gauche, de fermer les yeux, de lever les sourcils, de lever la tête, de la baisser ainsi qu’ouvrir la bouche et de sourire.



À préciser que l'ensemble du traitement se fera toujours en local dans l'iPhone, il est important d'insister sur le fait que toute la procédure de vérification en reconnaissance faciale ne sort pas de votre iPhone.



La prise en charge de la carte d'identité est une nouveauté iOS 15, pour le moment elle est exclusivement disponible aux États-Unis dans certains États. Lors d'un contrôle, les autorités pourront voir la carte d'identité en format numérique comme s'ils l'avaient en face d'eux, on retrouvera les mêmes informations : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, date d'expiration...

