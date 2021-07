Spotify annonce 365 millions d'utilisateurs actifs mensuels

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Bien que l'arrivée d'Apple Music ait quelque peu impacté l'ascension impressionnante de Spotify, il semblerait que le service de streaming soit malgré tout en forme. En effet, ces derniers viennent de publier les résultats pour le deuxième trimestre 2021 et c'est plutôt bon, très bon même.

Pour imager les propos, la plateforme compte désormais 365 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 165 millions sont des abonnés payants.

Spotify vise les 400 millions d'ici la fin de l'année

La plupart de nos principaux indicateurs - croissance du nombre d'abonnés, chiffre d'affaires, marge brute et résultat d'exploitation - ont été meilleurs que prévu ce trimestre.



Il faut dire que le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre stupéfiant de 365 millions, soit 9 millions de plus par rapport au trimestre dernier. 165 millions sont des abonnés Premium payants, un chiffre qui a également augmenté d'environ 20 % d'une année sur l'autre.



Au niveau des revenus, ces derniers s'élèvent à un peu plus de 2,7 milliards de dollars sur le trimestre...



Spotify prévoit de franchir la barre des 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels d'ici la fin de l'année, et souhaite atteindre entre 177 et 181 millions d'abonnés Premium payants.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts