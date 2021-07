Tim Cook plaide en faveur des immigrés illégaux aux USA

Il y a 51 min

Alban Martin

Réagir



Tim Cook, le patron d'Apple, fait partie des 90 PDG qui exhortent le Congrès à adopter une loi offrant une voie de citoyenneté aux jeunes immigrants amenés illégalement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants. On parle de millions de personnes.

Les géants du numériques veulent embaucher des profils étrangers plus facilement

Dans la lettre signée par Tim Cook d'Apple, Mark Zuckerberg de Facebook, Sundar Pichai de Google, Andy Jassy d'Amazon, Brad Smith de Microsoft et bien d'autres, les PDG écrivent au nom de la "décision récente du tribunal de district des États-Unis dans la partie sud du Texas concernant le programme d'action différée pour les arrivées d'enfants (DACA).

La décision du tribunal de district est dévastatrice pour des centaines de milliers de Dreamers, car il a jugé le programme illégal. Bien qu'il permette à ceux qui ont actuellement DACA de continuer à renouveler leur statut - pour l'instant - il jette davantage dans le chaos la vie de ces Dreamers et entrave leur capacité à travailler légalement et à contribuer à notre pays. Nous exhortons vivement le Congrès à adopter une législation visant à offrir une voie de citoyenneté aux Dreamers. Garantir une voie vers la citoyenneté pour les Dreamers est non seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi un énorme avantage économique pour les États-Unis.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple et Tim Cook élèvent la voix pour la politique de l'Action différée pour les arrivées d'enfants, ou la DACA. En 2019, Apple a déclaré qu'elle employait 443 détenteurs de DACA - ou Dreamers (rêveurs dans le sens du rêve américain) - dans 36 États des États-Unis. En 2017, Apple employait 250 Dreamers, ce nombre a donc beaucoup augmenté depuis.

Dans cette nouvelle lettre signée par plus de 90 PDG, Tim Cook et d'autres chefs de la direction ont même cité le discours du président Biden après avoir rencontré des Dreamers : "Ces jeunes font partie du tissu de notre nation et sont vitaux pour notre avenir".

La lettre continue ainsi :

Les Dreamers ajoutent des milliards de dollars à notre PIB ; ce sont des employés qui remplissent des rôles clés dans nos entreprises ; ils paient les impôts fédéraux, étatiques et locaux ; ils travaillent avec nous, créent leur propre petite entreprise, enseignent à nos enfants à l'école et servent dans nos forces armées. Environ la moitié de tous les Dreamers sont des travailleurs essentiels qui ont servi en première ligne de la crise du COVID-19.

Ces PDG exhortent le Congrès à adopter une législation qui crée une voie de citoyenneté pour les Dreamers et leur permet de rester aux États-Unis pour travailler, aller à l'école et/ou servir dans l'armée sans crainte d'être expulsés.

Récemment, le président Biden a proposé une voie vers la citoyenneté pour 11 millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis, mais la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a opté plus tôt cette année pour une approche épurée pour attirer le soutien des démocrates modérés.

Pour Apple et Tim Cook, les Dreamers jouent un rôle important au sein de l'entreprise en tant que main-d'œuvre dans le développement matériel, le développement logiciel, des postes tels que les techniciens, la vente au détail, le support, et plus encore.