Detonation Racing : un jeu de course explosif sur Apple Arcade

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Annoncé en début de mois, Detonation Racing est désormais disponible au téléchargement pour les abonnés au service Apple Arcade. Il s'agit d'un titre orienté arcade développé par Electric Square qui rappelle un certain Split Second. Un pur jeu de course arcade intéressant à plus d'un titre.

Detonation Racing : un jeu de course pas comme les autres

Bienvenue dans Detonation Racing, la plus dangereuse et la moins responsable des séries de courses jamais imaginées ! Je suis le Dr Boom et tout est de ma faute...



Pourquoi vous êtes là ? Eh bien, pour rouler vite et, euh... je ne sais pas moi, pourquoi pas pour le joli sous-marin nucléaire tombé sur la piste pour détruire les autres pilotes ? Histoire de décrocher la victoire comme un gros égoïste ! Quel genre de personne êtes-vous d'ailleurs ?

Encore un jeu de course arcade me direz-vous. Et bien non, car derrière sa plastique léchée (mais pas non plus incroyable) et son gameplay accessible, se cache des mécaniques originales grâce à un petit bouton. Il ne s'agit pas de nitro comme dans certains titres mais d'un détonateur (d'où le nom du jeu) qui permet de redistribuer les cartes pendant une course. Faire sauter un pont, creuser un cratère, faire tomber une grue ou autre est possible en appuyant sur ce fameux bouton. Le joueur peut contrôler son action mais pas ses effets. A vous de définir le moment le plus opportun pour déclencher l'enfer sur vos adversaires, tout en sachant que vous pourriez y laisser des plumes. Mario Kart et ses bananes n'ont qu'à bien se tenir.



Chaque explosion a donc une incidence majeure sur le déroulé de la course et vous obligera à vous adapter en permanence car les adversaires ont la même capacité. Les développeurs ont d'ailleurs eu la bonne idée de prévoir des raccourcis au sein des six tracés qui composent le jeu. Oui, seulement six circuits au départ, mais il y a fort à parier que les futures mises à jour en apporteront de nouveaux.



Regardez la vidéo pour comprendre de quoi il en retourne :



Detonation Racing est jouable en solo grâce au mode carrière, mais aussi à plusieurs en local ou en ligne. Le jeu est compatible avec les iPhone, iPad, Apple TV et Mac pour ceux qui ont l'abonnement Apple Arcade à 4,99€.

Télécharger le jeu Detonation Racing