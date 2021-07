Le Pass Ligue 1 est disponible sur Prime Vidéo avec un essai gratuit de 10 jours

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Il est loin le temps où on souscrivait un abonnement sur Canal+ ou beIN Sport pour voir tous les matchs de la Ligue 1. Désormais, ça se passe en streaming et en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo. Le géant américain a décidé de casser les codes de la distribution des matchs de Ligue 1 en les diffusant sur son service de streaming.

La souscription est ouverte pour la Ligue 1 sur Amazon

C'est désormais officiel, les abonnés Amazon Prime qui souhaitent souscrire au Pass Ligue 1 pour voir les matchs en direct et en Full HD peuvent le faire dès maintenant.

Depuis hier soir, Amazon a ouvert les souscriptions avec un tarif de 12,99€/mois et une période d'essai de 10 jours, à noter que pour en profiter il vous faudra obligatoirement détenir un abonnement Amazon Prime à 5,99€/mois ou 49€/an.



Finalement le coût total revient bien plus cher qu'un abonnement beIN Sport ou même Canal+ avec une réduction sur la première année, mais reste raisonnable.

Dans l'offre, Prime Vidéo mets en avant plusieurs engagements :

Regardez les programmes où vous souhaitez : Grâce à l'application Prime Vidéo disponible sur tous les supports, vous allez pouvoir regarder les matchs sur votre smartphone, tablette, téléviseur connecté, PC/MAC... Amazon vous permet de regarder en simultané sur 3 appareils différents .

Vous pouvez donc faire fonctionner le partage de compte et même récupérer un peu d'argent pour amortir les frais du Pass Ligue 1.

: Amazon s'engage envers vous, mais vous ne vous engagez pas envers Amazon. Quand vous souscrivez au Pass Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo, vous pouvez . Économie de données : Pour éviter que vous consommiez trop la data de votre abonnement mobile, Amazon va vous proposer (en option lors du match) de réduire la qualité de l'image pour moins consommer. Idéal si vous avez une connexion moyenne.

Pour faire simple, dans le Pass Ligue 1 de Prime Vidéo, il n'y a pas d'inconvénients, mais juste un prix un peu élevé.

Le premier match de Ligue 1 diffusé sur Prime Vidéo aura lieu le 6 août à 20h45, il s'agira de l'AS Monaco - FC Nantes.

Vous aurez après le 7 août à 16h45 : OL - Brest puis le 8 août à 12h45 : Rennes - RC Lens.

Amazon diffusera 8 matchs incontournables toutes les semaines.