Au T2 2021, l'iPad a dominé 31,9% du marché mondial

Grâce à sa diversité d'iPad, Apple arrive à capter un large public pour vendre ses tablettes. En proposant une version mini, une version d'entrée de gamme, l'iPad Air et l'iPad Pro, Apple a réussi à répondre à toutes les exigences des consommateurs et surpasse la concurrence avec une performance exceptionnelle !

L'iPad reste le leader

On ne compte même plus le nombre d'années où Apple est arrivé numéro 1 sur le marché des tablettes au niveau mondial, la firme de Cupertino ne cesse de dominer ce secteur avec une concurrence souvent bien loin en part de marché et en volume d'expéditions.

Selon le cabinet d'analyse IDC, Apple a écoulé au second trimestre de 2021 pas moins de 12,9 millions d'iPad, ce qui représente une part de marché de 31,9%.

Comparé au même trimestre de l'année dernière, on constate une hausse de 400 000 expéditions, mais une légère baisse sur la part de marché qui baisse de -0,02%.

Du côté des concurrents, Samsung reste à la deuxième place avec 1 million de ses Galaxy Tab expédiés en plus, la part de marché de la firme sud-coréenne évolue de 1,6%.

La petite croissance de Samsung peut s'expliquer par les offres de remboursements répétitifs sur certains de ses modèles et les récentes nouveautés comme la Galaxy Tab S7 FE 5G et la Galaxy Tab S7+. Deux nouveaux modèles qui attirent énormément les consommateurs grâce à des caractéristiques très convaincantes !

Au total, Samsung a expédié 8 millions de Galaxy Tab pour une part de marché de 19,6%.



En troisième position des meilleurs vendeurs de tablettes au T2 2021, on retrouve Lenovo avec 4,7 millions d'exemplaires écoulés et une part de marché de 11,6%.

En quatrième position, Amazon a vendu 4,3 millions de tablettes avec une part de marché de 10,7%, là aussi en hausse par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Huawei clôture le podium à la cinquième position avec 2,1 millions d'exemplaires expédiés et une part de marché de 5,1%. La performance du géant chinois a été divisée par 2 comparés au second trimestre de 2020.

