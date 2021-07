Des utilisateurs de MacBook M1 signalent l'écran qui se fissure sans aucun choc

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

3



Vous pensiez que les nouveaux MacBook M1 étaient parfaits et représentaient l'excellence sur le marché des ordinateurs portables ? C'est le cas sur de nombreux points, mais pas sur la résistance de l'écran. Notre confrère AppSystem a repéré une inquiétante tendance sur les forums d'entraides Apple, mais aussi sur Reddit. Des topics alertant sur la fragilité de l'écran des MacBook M1 se multiplient !

Nouveau scandale ?

Quand on achète à ordinateur à plus de 1500€, on a envie que d'une chose : d'avoir de qualité et que celui-ci tienne sur la durée. Si les Mac sont réputés pour leur fiabilité, ils ne sont pas à l’abri de problèmes lors de l'utilisation !

Depuis quelques mois, les propriétaires de MacBook M1 sont de plus en plus nombreux sur les forums à se plaindre de voir l'écran de leur précieux se... fissurer. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe puisqu'ils affirment être très soigneux avec leur MacBook et que celui-ci n'a jamais connu de chute.



La fissure viendrait à un moment clé de l'utilisation : lors de l'ouverture ou de la fermeture du MacBook, l'écran serait visiblement trop fragile lors de cette action.

Les messages publiés sur les forums et sur Reddit concernent tous les nouveaux MacBook M1 et sans surprise les utilisateurs partagent des expériences très similaires :

J’ai acheté un MacBook Air M1 il y a 6 mois et l’écran s’est fissuré sans raison apparente. J’ai laissé mon ordinateur sur mon bureau pendant la nuit et le lendemain je l’ai ouvert l’écran avait 2 petites fissures sur la droite qui ont endommagé le fonctionnement de l’écran. J’ai contacté un centre Apple agréé qui m’a dit que la garantie Apple ne le couvrirait pas, car il s’agit d’une fissure au point de contact ; comme si j’avais laissé quelque chose de la taille d’une baie de riz entre l’écran et le clavier… C’est absurde, car je n’ai rien de tel sur mon bureau et l’ordinateur était bien fermé comme d’habitude et n’a pas bougé de toute la nuit. Plus que le prix de la réparation, il est frustrant qu’Apple ne croie pas ses clients.

Je me demande si quelqu’un a eu le même problème ou si c’est dû à un défaut de conception, j’ai plusieurs produits Mac et je n’ai jamais eu de problème similaire, mon dernier Mac a duré 10 ans sans aucun problème.

Ma fille de 17 ans était à son bureau, travaillait sur son MacBook Pro M1 et l’a fermé pour faire une pause. Lorsqu’elle est retournée au travail, en ouvrant l’appareil, elle a remarqué que le bas de l’écran était recouvert de lignes noires et blanches scintillantes et qu’il y avait également des lignes colorées perpendiculaires sur le côté gauche de l’écran.

Nous avons acheté un MacBook Air M1 il y a 4 mois. Le weekend dernier, ma femme regardait un film sur Netflix et a ajusté l’écran au bord pour changer l’angle de vision. L’écran s’est éteint, à l’exception d’une zone sur la gauche qui avait des lignes lumineuses dans un point irrégulier. J’ai apporté le MacBook Air M1 dans un Apple Store local et ils m’ont informé que ma femme avait causé la fissure de pression et qu’il n’était pas couvert par la garantie. Le coût de réparation est de 725 dollars australiens. Cela laisse un goût très acide. L’écran ne doit pas se casser lorsque l’angle de l’écran est modifié.

Je viens de vivre la même chose. Le 28 juillet, j’ai fermé mon ordinateur portable pour emmener le chien dehors. Je suis revenu et j’ai ouvert l’ordinateur portable et il y avait une fissure. C’était très déroutant, car je ne pouvais pas comprendre comment cela se serait passé. J’ai emmené le Mac à l’Apple Store et on m’a dit d’emblée : « Je vais vous dire ce que vous avez fait ici », et on m’a expliqué comment j’avais dû fermer le couvercle sur quelque chose. Quand j’ai dit que cela ne s’était pas produit, ils ont dit que j’avais dû insister ou mal m’y prendre.

Comme vous pouvez le constater, les messages ont énormément de similitudes : une fermeture, une ouverture et l'écran est fissuré. Le changement d'angle de l'écran pendant l'utilisation est aussi sujet à cette anomalie !

Ce qui est fort regrettable, c’est ce sentiment de rejet de la part de l'assistance technique d'Apple, les clients qui subissent cet incident sur leur MacBook M1 ne semblent pas être pris au sérieux par Apple. Au point où ils sont accusés d'avoir été négligents avec leur MacBook...



Apple ne s'est pas encore exprimé sur les écrans de MacBook M1 qui se cassent facilement chez certains clients. L'affaire commence à peine à être médiatisée, plus elle le sera, plus il y a de chance que la firme de Cupertino réagisse rapidement, surtout que ce genre de polémique fait tache sur un produit aussi haut de gamme que le MacBook M1 !